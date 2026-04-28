Das große Zittern geht los: BFV-Urteil im Regel-Chaos da

– Foto: Frank Arlinghaus

Die Entscheidung dürfte jedoch erst den Auftakt markieren: Zahlreiche weitere Einsprüche sind noch anhängig. Der Ausgang dieser Verfahren könnte die Tabelle der Berlin-Liga kurz vor Saisonende noch einmal erheblich durcheinanderwirbeln – für einige Teams könnte es dadurch plötzlich wieder eng im Tabellenkeller werden.

Das BFV-Verbandsgericht hat im umstrittenen Komplex um Pokal- und Ligasperren in einem Einzelfall auf acht Seiten ausführlich entschieden. Dem SSC Südwest werden – wie bereits zuvor vom Sportgericht festgestellt – nachträglich drei Punkte aus dem Spiel gegen den Frohnauer SC zugesprochen.

Entscheidung des Verbandsgerichts liegt vor

Kurz vor dem Jahreswechsel berichtete FuPa Berlin ausführlich über das Regel- und Organisationschaos beim Berliner Fußball-Verband (BFV). Das Sportgericht beruft sich in seiner Begründung ausdrücklich auf die geltende BFV-Satzung sowie die Spielordnung. Seit dem Beiratsbeschluss aus dem Sommer 2023 gelten Pokal- und Meisterschaftsspiele als ein gemeinsamer Pflichtspielblock. Eine Gelbsperre aus dem Pokal greift damit automatisch für das folgende Ligaspiel – unabhängig davon, ob das DFBnet-System diese Sperre korrekt abbildet. Ein entsprechender Hinweis ist im System hinterlegt. Dass gesperrte Spieler dort weiterhin als spielberechtigt erscheinen, ist aus Sicht des Gerichts unerheblich; die Verantwortung liege bei den Vereinen. Zahlreiche Einsprüche (Spiele siehe unten) sind weiterhin anhängig. Die Entscheidung des Verbandsgerichts ist den betroffenen Vereinen inzwischen zugegangen.

Frohnauer SC kündigt Stellungnahme an Im Einspruch des SSC Südwest gegen den Frohnauer SC liegt nun eine wohl richtungsweisende Entscheidung vor – auch wenn Frohnau noch den Gang zum DFB-Sportgericht oder den zivilrechtlichen Weg prüfen könnte: Der Frohnauer SC hat einen Regelverstoß begangen, da ein Spieler eingesetzt wurde, der nach seiner vierten Gelben Karte gesperrt war. Das ursprüngliche Ergebnis (4:1) wird annulliert, die Partie wird mit 2:0 für den SSC Südwest gewertet. Die Punkte gehen damit nachträglich an Südwest. Abgeschlossen ist der Fall dennoch nicht: Andreas Weiner, sportlicher Leiter des Frohnauer SC, kündigte gegenüber FuPa Berlin eine Stellungnahme an. Weitere Verfahren noch offen Brisant: Bislang wurde nur dieser Einzelfall entschieden. Zahlreiche weitere Einsprüche – unter anderem zu Spielen von Berlin Türkspor, Blau-Weiß 90, den Füchsen Berlin, dem SC Staaken und dem TSV Rudow – sind weiterhin anhängig. Wann über diese Fälle entschieden wird, ist derzeit offen; Entscheidungen dürften jedoch zeitnah folgen.

Türkspor droht ein Fünf-Punkte Abzug – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Tabellenverschiebung – Debatte spitzt sich zu Das Urteil wirkt sich bereits spürbar auf das Tabellenbild der Berlin-Liga aus. Weitere mögliche Umwertungen könnten sowohl den Titelkampf als auch den Abstiegskampf erheblich beeinflussen. Die grundsätzliche Kritik bleibt bestehen: Die technische Problematik im DFBnet ist bekannt, eine präventive Kontrolle findet jedoch nicht statt – Sanktionen greifen erst nach Einspruch der Vereine. Betroffene Spiele Um folgende Partien soll es nach FuPa-Informationen gehen:

Frohnauer SC – SSC Südwest 1947

7. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 4:1

Grund unberechtigter Einsatz eines Frohnauer Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SSC Südwest

SV Empor Berlin – Berlin Türkspor

3. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines Berlin-Türkspor-Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SV Empor Berlin

Blau-Weiß 90 – Berlin Türkspor

6. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 0:0

Grund unberechtigter Einsatz eines Berlin-Türkspor-Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für Blau-Weiß 90

Füchse Berlin – Sp.Vg. Blau-Weiß 90 Berlin

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 3:0

Grund unberechtigter Einsatz eines Füchse-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für Blau-Weiß 90 Berlin

FSV Spandauer Kickers – SC Staaken

14. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines SC-Staaken-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für FSV Spandauer Kickers

TSV Rudow Berlin – Berlin Türkspor

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 6:1

Grund unberechtigter Einsatz eines TSV-Rudow-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 0 Punkte für beide Teams, weil auch Kahraman nicht spielberechtigt war

Hier die neue Tabelle nach möglicher Rechtssprechung:

Füchse Berlin – 27 – 19-3-5 – 57:30 – 60

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – 27 – 13-7-7 – 57:36 – 46

FC Wilmersdorf – 27 – 12-7-8 – 65:48 – 43

SC Charlottenburg – 27 – 13-4-10 – 57:44 – 43

SV Empor Berlin – 27 – 12-4-11 – 63:49 – 40

SC Staaken – 27 – 12-4-11 – 57:44 – 40

SFC Stern 1900 – 27 – 10-9-8 – 46:43 – 39

FSV Spandauer Kickers – 27 – 10-9-8 – 44:44 – 39

TSV Mariendorf 1897 – 27 – 9-9-9 – 52:55 – 36

Berlin Türkspor – 27 – 11-3-13 – 58:63 – 36

SV BW Hohen Neuendorf – 26 – 10-6-10 – 46:52 – 36

TSV Rudow Berlin – 26 – 9-6-11 – 40:42 – 33

Berliner SC – 27 – 10-3-14 – 48:53 – 33

VfB Fortuna Biesdorf – 27 – 10-2-15 – 46:63 – 32

SSC Südwest 1947 – 27 – 9-5-13 – 38:65 – 32

Frohnauer SC – 27 – 8-6-13 – 40:51 – 30

Polar Pinguin Berlin – 27 – 8-5-14 – 51:65 – 29

VSG Altglienicke II – 27 – 8-4-15 – 55:73 – 28

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Hier die aktuelle Tabelle der Berlin-Liga