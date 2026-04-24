Regionalliga-Ausblick: Nervenkitzel oben wie unten

Der 31. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an, und oben wie unten herrscht Hochspannung. Die drei Titelkandidaten 1. FC Nürnberg II (zu Gast in Aschaffenburg), die SpVgg Unterhaching (zu Gast in Bayreuth) und die Würzburger Kickers (zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth) haben allesamt Auswärtsaufgaben zu lösen.
Eine erste Vorentscheidung könnte schon im Tabellenkeller fallen. Gewinnt die SpVgg Hankofen-Hailing ihr Heimspiel gegen die DJK Vilzing nicht, dürfte der Abstieg kaum noch zu verhindern sein. Mit starken zehn Punkten aus den vergangenen fünf Partien hat sich die von vielen schon totgesagte Viktoria aus Aschaffenburg wieder im Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Gelingt auch gegen den Spitzenreiter aus Nürnberg eine Überraschung? "Ich kenne diese Situation nur zu gut aus meiner Zeit in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Die erfahrenen Spieler bringen Stabilität und übernehmen die Führungsrolle, von daher hat der Club in dieser Saison eine gute Mischung gefunden und bringt eine stabile Mannschaft auf den Platz", meint SVA-Cheftrainer Felix Luz mit Blick auf die U23 des Clubs.
Die Rollen in diesem Duell sind laut Luz klar verteilt: "Wir müssen gar nicht um den heißen Brei reden. Wir treffen auf den Tabellenführer, der die gesamte Spielzeit dominiert, der einen der besten Torschützen der Liga in seinen Reihen hat und zudem einen breiten Kader, der aus top ausgebildeten Spielern besteht. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Zählbares erreichen können, wenn wir unsererseits sauber und taktisch diszipliniert arbeiten."
Wie es dennoch mit einer Überraschung gegen den Primus klappen könnte? Luz gibt seinem Team folgenden Plan mit auf den Weg: "Trotz allem dürfen wir bei aller Freude auf das Spiel und einem mutigen Auftreten nicht kopflos agieren, um nicht ins offene Messer zu laufen. Immerhin kann es am Ende der Saison noch aus das Torverhältnis ankommen. Wir müssen konzentriert bleiben und darauf achten, wenige Offensivaktionen des Gegners zuzulassen."
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr SpVgg Bayreuth - SpVgg Unterhaching
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr FC Bayern München II - TSV Aubstadt
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr TSV Buchbach - FC Augsburg II
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Nürnberg II
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr FC Memmingen - SV Wacker Burghausen
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing - DJK Vilzing
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfB Eichstätt - FV Illertissen
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV Schwaben Augsburg - SpVgg Ansbach
So., 26.04.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth II - FC Würzburger Kickers