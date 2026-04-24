Regionalliga-Ausblick: Nervenkitzel oben wie unten

Jermain Nischalke und die Kickers sind am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth II gefordert. – Foto: Frank Scheuring

Der 31. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an, und oben wie unten herrscht Hochspannung. Die drei Titelkandidaten 1. FC Nürnberg II (zu Gast in Aschaffenburg), die SpVgg Unterhaching (zu Gast in Bayreuth) und die Würzburger Kickers (zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth) haben allesamt Auswärtsaufgaben zu lösen.

Eine erste Vorentscheidung könnte schon im Tabellenkeller fallen. Gewinnt die SpVgg Hankofen-Hailing ihr Heimspiel gegen die DJK Vilzing nicht, dürfte der Abstieg kaum noch zu verhindern sein. Mit starken zehn Punkten aus den vergangenen fünf Partien hat sich die von vielen schon totgesagte Viktoria aus Aschaffenburg wieder im Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Gelingt auch gegen den Spitzenreiter aus Nürnberg eine Überraschung? "Ich kenne diese Situation nur zu gut aus meiner Zeit in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Die erfahrenen Spieler bringen Stabilität und übernehmen die Führungsrolle, von daher hat der Club in dieser Saison eine gute Mischung gefunden und bringt eine stabile Mannschaft auf den Platz", meint SVA-Cheftrainer Felix Luz mit Blick auf die U23 des Clubs.

Die Rollen in diesem Duell sind laut Luz klar verteilt: "Wir müssen gar nicht um den heißen Brei reden. Wir treffen auf den Tabellenführer, der die gesamte Spielzeit dominiert, der einen der besten Torschützen der Liga in seinen Reihen hat und zudem einen breiten Kader, der aus top ausgebildeten Spielern besteht. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Zählbares erreichen können, wenn wir unsererseits sauber und taktisch diszipliniert arbeiten."