Regionalliga-Aufstieg entscheidet sich am letzten Spieltag

Der Traum von der Meisterschaft lebt bei den „Blues" – Foto: Boris Hempel

Der Siegburger SV 04 hat das Derby gegen den FC Hennef 05 souverän mit 3:0 gewonnen und seine Aufstiegshoffnungen am Leben gehalten. Da Tabellenführer Bergisch Gladbach zeitgleich nicht über ein 0:0 beim FC Wegberg-Beeck hinauskam, beträgt der Rückstand der Blues vor dem letzten Spieltag nur noch zwei Punkte.

Kurz vor der Pause legte Siegburg nach. Nach einem Freistoß in aussichtsreicher Position erhöhte Weingarten in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+3).

Nach der Niederlage in Vichttal war die Reaktion der Gastgeber gefragt. Diese fiel überzeugend aus. Die Mannschaft von Alexander Otto übernahm früh die Kontrolle und ging in der 20. Minute durch William McIntosh verdient mit 1:0 in Führung.

Im zweiten Durchgang zog sich Siegburg etwas zurück und konzentrierte sich verstärkt auf die Defensivarbeit. Die Gäste hatten dadurch zwar mehr Ballbesitz, fanden gegen die kompakte Defensive der Blues jedoch kaum Lösungen.

Für Hennef war dieser zweite Treffer kurz vor der Pause besonders bitter, nachdem die Gäste zuvor selbst einige vielversprechende Situationen nicht konsequent zu Ende spielen konnten.

Die größte Hennefer Möglichkeit blieb eine Halbchance durch Luah Mahessa. Insgesamt fehlte dem Team von Nils Teixeira die Durchschlagskraft, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

Kurz vor Schluss sorgte Nico Kuhbier mit einem sauber ausgespielten Konter für die Entscheidung und traf zum 3:0-Endstand (87.).

Otto: „Spiel über die Defensive kontrolliert“

Siegburgs Trainer Alexander Otto zeigte sich vor allem mit dem ersten Durchgang zufrieden: „Wir haben nach der Niederlage letzte Woche eine sehr gute Reaktion in der ersten Halbzeit gezeigt und sind verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen.“

Die zweite Hälfte beschrieb er dagegen als kontrollierten Verwaltungsmodus: „Wir haben über die Defensive das Spiel kontrolliert, ohne selbst noch viel in unsere Offensive zu investieren.“

Fußhöller hadert mit unnötigen Gegentoren

Hennefs Sportlicher Leiter Frank Fußhöller war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt einverstanden: „Ich finde, das war ein Derby auf relativ schwachem fußballerischen Niveau.“

Vor allem die Entstehung der Gegentore ärgerte ihn: „Dann bringen uns dumme Abwehrfehler auf die Verliererstraße.“Auch in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft trotz mehr Ballbesitz kaum gefährliche Chancen kreieren können. „Siegburg hat tief gestanden und wir haben Probleme gehabt Chancen zu kreieren. Auch wenn wir dann mehr Ballbesitz hatten. Kurz vor Schluss fährt Siegburg noch einen guten Konter und dann war mit dem 3:0 auch die Messe gelesen."

Aufstiegs-Entscheidung am letzten Spieltag

Für Siegburg geht es nun am letzten Spieltag zum SSV Merten. Parallel empfängt Spitzenreiter Bergisch Gladbach die bereits gesicherte SpVg Porz. Die Ausgangslage ist klar: Die Blues müssen gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hoffen. Der Traum vom Aufstieg lebt also weiter – wenn auch weiterhin nur mit fremder Hilfe.