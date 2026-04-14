Regionalliga-Abstiegskampf: 2 Partien am Dienstag im Fokus

Lukas Ramser kann dem TSV Schwaben Augsburg in Eichstätt nicht helfen. Der Mittelfeldlenker fehlt gesperrt. – Foto: Sven Leifer

Zwei Nachholpartien stehen in der Regionalliga Bayern am Dienstagabend an - und die haben es durchaus in sich: Denn sowohl der FC Augsburg II als auch der Lokalrivale TSV Schwaben Augsburg brauchen auf den Abstiegs-Relegationsplätzen dringend Punkte. Die Bundesliga-Reserve des FCA empfängt den SV Wacker Burghausen (Anpfiff 18 Uhr), die Schwabenritter sind zu Gast beim VfB Eichstätt (18 Uhr). Sehr aufmerksam verfolgen werden die Partien vor allem auch die Kellerkontrahenten Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Hankofen-Hailing, die beide aktuell die direkten Abstiegsplätze einnehmen und natürlich darauf hoffen, dass die Augsburger Teams möglichst weniger Zähler ergattern...

Heute, 18:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg II SV Wacker Burghausen SV Wacker 18:00 live PUSH



Die Alarmglocken schrillen lauter denn je beim Nachwuchs des FC Augsburg: Die Frage, die sich wohl nicht wenige FCA-Fans am vergangenen Wochenende gestellt haben: Gegen wen eigentlich, wenn nicht zuhause gegen den Tabellenvorletzten, und noch dazu in Überzahl? Die Elf von Markus Feulner unterlag am Samstag Viktoria Aschaffenburg mit 0:1. Was mittlerweile fast schon ein Fluch ist: In der Rosenau treffen die Augsburger schlicht das Tor nicht! Gegen die Viktoria war es schon das fünfte Heimspiel nach der Winterpause (!), in dem der U23 kein Treffer im eigenen Stadion gelang.



Der SV Wacker ist seit mittlerweile fünf Partien ungeschlagen. Und auch wenn die Saison sportlich so gut wie gelaufen ist, wollen die Burghauser unbedingt ihre Serie fortsetzen. "Nach dem Auswärtssieg bei der SpVgg Hankofen-Hailing wollen wir nun auch in Augsburg daran anknüpfen und die Ungeschlagenen-Serie in der Liga weiter ausbauen. Die Marschroute ist klar: Wir fahren nach Augsburg, um das Nachholspiel zu gewinnen und die Tabelle nicht nur von den Spielen, sondern auch von den Punkten her anzugleichen sowie mit Blick auf die Platzierung weiter zu klettern", betont SVW-Coach Lars Bender mit Blick auf die Partie im Rosenaustadion. Dabei müssen die Gäste aus Oberbayern neben den langzeitverletzten Marin Pudic und Elias Crößmann auch auf Timothée Diowo (Bänderverletzung am Sprunggelenk), Kapitän Christoph Schulz (Muskelverletzung im linken Oberschenkel) und Alexander Sorge (laboriert noch an einer Knieverletzung) verzichten. Denis Ade hatte es wie befürchtet schlimmer erwischt. Nach der Diagnose "Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere strukturelle Schäden im rechten Knie" ist er bereits erfolgreich operiert worden und wird in Kürze die lange Reha in Angriff nehmen.



Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende Niederlagen einstecken. Die Eichstätter konnten die 0:1-Niederlage in Vilzing verschmerzen, auch wenn sich der VfB schon ärgern musste, denn da wäre definitiv was dringewesen in der Oberpfalz. Nichtsdestotrotz spielen die Eichstätter eine super Saison und haben den angepeilten Klassenerhalt mit 42 Punkten längst in der Tasche. Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Bis etwa Ende April will sich der Verein auch zur Trainerfrage äußern.





Ganz anders die Lage bei den Schwabenrittern, die mittendrin stecken im nervenaufreibenden Kampf um den Klassenerhalt. Sportdirektor Max Wuschek sagt vor dem Spiel in Eichstätt: "Wir mussten zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Allerdings sind die Würzburger Kickers und Unterhaching auch nicht unsere Kragenweite. Wir stehen nun vor den entscheidenden Wochen, haben drei Englische Wochen in Folge. In Eichstätt wollen wir gut reinstarten in die heiße Phase und Punkte mitnehmen." Die Schwabenritter müssen dabei auf zwei Eckpfeiler verzichten. Lukas Ramser (10. Gelbe) und Dennis Ruisinger (5. Gelbe) fehlen gesperrt.