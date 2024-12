Regenstauf holt Peter Bilopotocki zurück

Regenstaufs Mannschaftskapitän Maximilian Hupfloher und Co-Spielertrainer Sven Hofmann hatten sich sehr um Bilopotockis Rückkehr bemüht. Entsprechend erfreut sind sie, dass es mit dem winterlichen Rückwechsel des Offensiv-Allrounders geklappt hat. „Peter ist ein echter Regenstaufer, trug über 15 Jahren das Trikot der Blitzer und kennt das Umfeld bestens. Er ist ein super Typ und seine Erfahrung wird uns und unseren jungen Spielern im Saisonendspurt weiterhelfen. Ich bin sehr froh, dass er wieder zuhause ist“, sagt Hupfloher.



Der Flügelstürmer war wie bereits erwähnt – mit kurzen Unterbrechungen – seit über 15 Jahren in Regenstauf aktiv. Dabei spielte er in allen Ligen von der B-Klasse bis zuletzt in der Landesliga. In 343 Einsätzen brachte es Bilopotocki immerhin auf 106 Tore und 43 Assists. Nach dem Abstieg aus der Landesliga zog es den Routinier kurzzeitig zum ATSV Pirkensee-Ponholz. Beim benachbarten Kreisligisten steuerte er in zehn Ligaspielen fünf Torbeteiligungen bei.



Weitere Neuverpflichtungen sind beim TB/ASV Regenstauf ebenfalls bereits in trockenen Tüchern. Die entsprechenden Personalien gibt der Verein in den kommenden Tagen bekannt. Während die Verantwortlichen momentan also ziemlich umtriebig sind, genießen die Spieler die Winterpause und werden dann im Frühjahr alles dafür tun, den Klassenerhalt so schnell wie möglich in trockene Tücher zu wickeln.