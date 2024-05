Auf Almir Mujcinovic' Torriecher vertraut der FC Kosova auch im Endspiel des Kreispokals. – Foto: Florian Würthele

Regensburger Pokalfinale: 3 Fanbusse, Meister gegen Pokalschreck In Hainsacker treten Kreisliga-Primus SV Breitenbrunn und Bezirksliga-Meister FC Kosova Regensburg gegeneinander an Verlinkte Inhalte Totopokal Regensburg Breitenbrunn FC Kosova

Pokal-Fieber in der Oberpfalz! Wir üblich stehen sich am Maifeiertag in den Kreisen die Finalisten des Pokalwettbewerbs gegenüber. Die Teams kämpfen neben einer stattlichen Siegprämie von 1.000 Euro und dem Einzug in die 1. Hauptrunde des Verbandspokals 2024/25 durch das „Wunschlos-Verfahren“ auch um den Traum, im Sommer gegen ein bayerisches Top-Team wie 1860 München oder den FC Ingolstadt zu spielen.



Im Kreis Regensburg kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier Tabellenführer. Es ist ein Duell mit Schmackes. Auf der Waldsportanlage in Hainsacker messen der SV Breitenbrunn, der in der Kreisliga 2 kurz vor der Meisterschaft steht, und der frischgebackene Bezirksliga-Meister FC Kosova Regensburg ihre Kräfte. Selbstredend geht Kosova als klarer Favorit in die Partie, muss allerdings Acht geben. Denn in der bisherigen Pokalsaison hat Breitenbrunn bereits drei Bezirksligsten – darunter Titelverteidiger SpVgg Hainsacker – aus dem Weg geräumt. Groß ist die Unterstützung: Mindestens drei Fanbusse werden die Breitenbrunner Spieler nach Hainsacker begleiten. Übrigens standen sich beide Mannschaften noch nie gegenüber. Anstoß ist um 15.30 Uhr.



Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „Wir treffen nicht nur auf den überragenden Meister der Bezirksliga Süd, sondern wohl auch auf das aktuell beste Team auf Bezirksebene. Dementsprechend könnte die Herausforderung nicht größer sein. In dem Spiel werden wir krasser Außenseiter sein, so dass sich das Spiel ein wenig wie 'David gegen Goliath' anfühlt. Das Ziel wird sein, mit viel Lauf- und Einsatzbereitschaft das Spiel so lange wie möglich eng zu halten. In der Offensive wollen wir versuchen, immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen, um den Gegner im Bedrängnis zu bringen. Sollte uns dies alles gelingen und wir einen guten Tag erwischen, dann wird eine Überraschung möglich sein, was ein toller Erfolg für den ganzen Verein darstellen würde. Die Mannschaft wird aufgrund der hohen Nachfrage von mindestens drei Fanbussen unterstützt.“



Der Weg des SV Breitenbrunn ins Finale: SpVgg Hainsacker 6:5 n.E., SV Sallern 3:1, FC Thalmassing 8:7 n.E., FC Viehhausen 1:0, SV Burgweinting 1:0





Armando Zani (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Unsere Zielsetzung für das Finale ist es, den Pokal zu holen, falls es denn einen gibt. Wir wollen unsere Saison mit einem Sieg gegen Breitenbrunn krönen und dafür sorgen, dass dieser Saison noch erfolgreicher wird, als sie jetzt schon ist. Wir haben nichts zu verschenken. Ich wünsche mir viele Zuschauer, ein spannendes Spiel und einen Sieg der Adler.“



Der Weg des FC Kosova ins Finale: SpVgg Ramspau 4:2, 3:2 gegen TSV Pettenreuth-Hauzendorf, SpVgg Ziegetsdorf: Nichtantritt Ziegetsdorf, TSV Neutraubling 5:0, TSV Beratzhausen 3:0