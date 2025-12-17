Regel-Chaos verschärft sich: Türkspor schmiert ab, BW90 jubelt

Sechs Einsprüche gegen Spielwertungen könnten den bisherigen Saisonverlauf der Berlin-Liga erheblich verändern. Mehrere Vereine sollen gesperrte Spieler eingesetzt haben. Ausgelöst wurde die Einspruchswelle durch eine Stellungnahme des Frohnauer SC, über die FuPa Berlin berichtete . Inzwischen gibt es weitere Entwicklungen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen insbesondere Berlin Türkspor empfindliche Konsequenzen, während Blau-Weiß 90 zu den größten Profiteuren zählen würde

Aufgrund des Einspruches von Blau-Weiß 90 gegen die Spielwertung vom 12.12 (Füchse Berlin gewinnen 3:0) erwägen die Reinickendorfer nach Eingang des Urteils vom BFV Sportgericht rechtliche Schritte einzuleiten. Die Füchse sollen einen gesperrten Spieler (fünf gelbe Karten in der Meisterschaft und Pokal) eingesetzt haben. Maik Haubitz (sportlicher Leiter):

"Wir haben eine Stellungnahme abgegeben zum Einspruch. Sehen das ähnlich wie der Frohnauer SC. Für uns ist das aktuelle DFB.net System verbindlich. Wenn ein Spieler nicht spielberechtigt ist, wird das angezeigt. Der betreffende Spieler konnte ins System aufgenommen werden. Wir warten das Urteil ab und werden ggfalls rechtliche Schritte einleiten"

Auf Nachfrage beim BFV-Sportgericht antwortet Dennis Dietel:

„Es handelt sich um laufende Verfahren, sodass wir uns dazu aktuell nicht äußern möchten.“

Eine Welle von Einsprüchen gegen Spielwertungen könnte das Tabellenbild der höchsten Berliner Klasse verändern. Auslöser ist der Einspruch des SSC Südwest (9.12.25), der nach seiner Niederlage beim Frohnauer SC (1:4 am 7.12) einen unberechtigt eingesetzten Spieler moniert. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkte entpuppt sich schnell als strukturelles Problem. FuPa Berlin liegt die Stellungnahme vom Frohnauer SC zum Einspruch vom SSC Südwest gegen die Spielwertung vor. In diesem Schreiben werden vier weitere Spiele aus dem DFB.net System angezeigt. Namentlich werden Spieler genannt, die gesperrt waren. Trotzdem eingesetzt wurden. Legen die betroffenen Vereine Einspruch ein, werden sie sich auf den Paragraph 36 der Spielordnung des Berliner-Fußball-Verbandes berufen: "Ein Spieler, eine Spielerin, Trainer, Trainerin, Funktionsträger oder Funktionsträgerineiner Mannschaft, die bzw. den der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin in fünf Pflichtspielen seiner bzw. ihrer Mannschaft durch Vorweisen der Gelben Karten verwarnt hat, ist für das Pflichtspiel seiner bzw. ihrer Mannschaft gesperrt, DAS DEM SPIEL FOLGT, in welchen die fünfte Verwarnung verhängt worden ist." Profiteure dieser Entwicklung könnten unter anderem die Spandauer Kickers, die sich an die Tabellenspitze schieben, sowie Blau-Weiß 90 Berlin, das durch eine Umwertung fünf Punkte hinzugewinnt. Auf der Verliererseite stehen Vereine wie der TSV Rudow, dem ein deutlicher Sieg aberkannt wird, oder der Frohnauer SC, der Punkte verliert. Der SSC Südwest bleibt trotz eines zugesprochenen Erfolges zwar Schlusslicht, hat im Abstiegskampf jedoch neue Hoffnung geschöpft. Besonders hart könnte es Berlin Türkspor treffen. In den letzten drei Liga-Spielen setzten sie Sefa Kahraman ein. Der hätte schon gegen Empor nicht spielen dürfen. Wird aber gegen Blau-Weiß 90 (Remis) und TSV Rudow eingesetzt. Null Punkte für drei Spiele. Würde nur sechs Punkte Abstand zum Keller bedeuten.

Blau Weiß 90 Coach Rani Al Kassem könnte fünf Punkte mehr erhalten – Foto: Frank Arlinghaus

Seit einem Beschluss des Berliner Fußball-Verbandes (Inkraftreten Juli 2023) gelten Pokal- und Meisterschaftsspiele als gemeinsamer Pflichtspielblock. Eine Gelbsperre aus dem Pokal betrifft damit auch das unmittelbar folgende Ligaspiel. Genau hier liegt der Knackpunkt. Das bundesweit eingesetzte DFBnet-System kann diese Regel technisch nicht abbilden. Nur der Berliner Fußball Verband regelt beide Wettbewerbe so. Kein anderer Verband. Gesperrte Spieler erscheinen weiterhin als spielberechtigt. Ein Hinweis im System überträgt die Verantwortung vollständig auf die Vereine. Teilweise muss der Staffelleiter persönlich das System (Schloss) deaktivieren), um Spieler in die Berechtigung zu bringen. Die Folgen sind gravierend. In mehreren Fällen wurden Spieler eingesetzt, die nach der Spielordnung für genau dieses eine folgende Pflichtspiel gesperrt waren. Unter der Annahme, dass in allen bekannten Fällen Einspruch eingelegt wird, müssen die betroffenen Partien am grünen Tisch neu bewertet werden. Die Regel sieht dabei eine Wertung von zwei zu null für den Gegner vor. Der eigentliche Schaden geht jedoch über einzelne Vereine hinaus. Der Berliner Sonderweg bei den Sperren hat ein Defizit offengelegt, das den sportlichen Wettbewerb nachhaltig belastet. Joachim Gärtner (Vizepräsident) vom Berliner Fußball Verband: "Diese Regelung der Spielsperren ist nicht neu. Die gibt es seit 07/2023. Berlin ist der einzige Verband im DFB der beide Wettbewerbe zusammen gelegt hat. Im System (Spielberchtigungsliste) gibt es einen Vemerk dazu"

Um diese weiteren Spiele geht es (Quelle Stellungnahme des Frohnauer SC)

Frohnauer SC – SSC Südwest 1947

7. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 4:1

Grund unberechtigter Einsatz eines Frohnauer Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SSC Südwest

SV Empor Berlin – Berlin Türkspor

3. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines Berlin-Türkspor-Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SV Empor Berlin

Füchse Berlin – Sp.Vg. Blau-Weiß 90 Berlin

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 3:0

Grund unberechtigter Einsatz eines Füchse-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für Blau-Weiß 90 Berlin

FSV Spandauer Kickers – SC Staaken

14. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines SC-Staaken-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für FSV Spandauer Kickers

TSV Rudow Berlin – Berlin Türkspor

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 6:1

Grund unberechtigter Einsatz eines TSV-Rudow-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 0 Punkte für beide Teams, weil auch Kahraman nicht spielberechtigt war

Hier die neue Tabelle nach möglicher Rechtsprechung:

1 Spandauer Kickers 32

2 Blau Weiß 90 Berlin 30

3 Füchse Berlin 30

4 SC Charlottenburg 29

5 1 FC Wilmersdorf 26

6 VSG Altglienicke II 26

7 TSV Mariendorf 1897 26

8 SFC Stern 1900 25

9 Berlin Türkspor 23

10 Frohnauer SC 22

11 Berliner SC 21

12 SV Empor Berlin 21

13 TSV Rudow Berlin 21

14 SV BW Hohen Neuendorf 20

15 SC Staaken 18

16 VfB Fortuna Biesdorf 17

17 Polar Pinguin Berlin 17

18 SSC Südwest 14

