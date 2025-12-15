Chaos in der Berlin-Liga: Fünf Spiele stehen auf der Kippe!

Mehrere mögliche Einsprüche gegen Spielwertungen könnten den bisherigen Saisonverlauf der Berlin Liga verändern. In fünf Spielen Ligaspielen sollen gesperrte Spieler eingesetzt worden sein. Das geht aus einer Stellungnahme des Frohnauer SC hervor. Die FuPa Berlin vorliegt.

FuPa Berlin liegt die Stellungnahme vom Frohnauer SC zum Einspruch vom SSC Südwest gegen die Spielwertung vor. In diesem Schreiben werden vier weitere Spiele aus dem DFB.net System angezeigt. Namentlich werden Spieler genannt, die gesperrt waren. Trotzdem eingesetzt wurden. Legen die betroffenen Vereine Einspruch ein, werden sie sich auf den Paragraph 36 der Spielordnung des Berliner-Fußball-Verbandes berufen:

Eine Welle von Einsprüchen gegen Spielwertungen könnte das Tabellenbild der höchsten Berliner Klasse verändern. Auslöser ist der Einspruch des SSC Südwest (9.12.25), der nach seiner Niederlage beim Frohnauer SC (1:4 am 7.12) einen unberechtigt eingesetzten Spieler moniert. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkte entpuppt sich schnell als strukturelles Problem.

"Ein Spieler, eine Spielerin, Trainer, Trainerin, Funktionsträger oder Funktionsträgerin einer Mannschaft, die bzw. den der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin in fünf Pflichtspielen seiner bzw. ihrer Mannschaft durch Vorweisen der Gelben Karten verwarnt hat, ist für das Pflichtspiel seiner bzw. ihrer Mannschaft gesperrt, DAS DEM SPIEL FOLGT, in welchen die fünfte Verwarnung verhängt worden ist."

Profiteure dieser Entwicklung könnten unter anderem die Spandauer Kickers, die sich an die Tabellenspitze schieben, sowie Blau-Weiß 90 Berlin, das durch eine Umwertung wichtige Punkte hinzugewinnt. Auf der Verliererseite stehen Vereine wie der TSV Rudow, dem ein deutlicher Sieg aberkannt wird, oder der Frohnauer SC, der Punkte verliert. Der SSC Südwest bleibt trotz eines zugesprochenen Erfolges zwar Schlusslicht, hat im Abstiegskampf jedoch neue Hoffnung geschöpft.

Seit einem Beschluss des Berliner Fußball-Verbandes aus dem Jahr 2021 gelten Pokal- und Meisterschaftsspiele als gemeinsamer Pflichtspielblock. Eine Gelbsperre aus dem Pokal betrifft damit auch das unmittelbar folgende Ligaspiel. Genau hier liegt der Knackpunkt. Das bundesweit eingesetzte DFBnet-System kann diese Regel technisch nicht abbilden. Nur der Berliner Fußball Verband regelt beide Wettbewerbe so. Kein anderer Verband. Gesperrte Spieler erscheinen weiterhin als spielberechtigt. Ein Hinweis im System überträgt die Verantwortung vollständig auf die Vereine.

Die Folgen sind gravierend. In mehreren Fällen wurden Spieler eingesetzt, die nach der Spielordnung für genau dieses eine folgende Pflichtspiel gesperrt waren. Unter der Annahme, dass in allen bekannten Fällen Einspruch eingelegt wird, müssen die betroffenen Partien am grünen Tisch neu bewertet werden. Die Regel sieht dabei eine Wertung von zwei zu null für den Gegner vor.

Der eigentliche Schaden geht jedoch über einzelne Vereine hinaus. Der Berliner Sonderweg bei den Sperren hat ein Defizit offengelegt, das den sportlichen Wettbewerb nachhaltig belastet. Joachim Gärtner (Vizepräsident) vom Berliner Fußball Verband:

"Diese Regelung der Spielsperren ist nicht neu. Die gibt es seit 2021. Berlin ist der einzige Verband im DFB der beide Wettbewerbe zusammen gelegt hat. Im System (Spielberchtigungsliste) gibt es einen Vemerk dazu"

Um diese fünf Spiele geht es (Quelle Stellungnahme des Frohnauer SC)

Frohnauer SC – SSC Südwest 1947

7. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 4:1

Grund unberechtigter Einsatz eines Frohnauer Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SSC Südwest

SV Empor Berlin – Berlin Türkspor

3. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines Berlin-Türkspor-Spielers nach Pokal-Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für SV Empor Berlin

Füchse Berlin – Sp.Vg. Blau-Weiß 90 Berlin

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 3:0

Grund unberechtigter Einsatz eines Füchse-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für Blau-Weiß 90 Berlin

FSV Spandauer Kickers – SC Staaken

14. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 1:2

Grund unberechtigter Einsatz eines SC-Staaken-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für FSV Spandauer Kickers

TSV Rudow Berlin – Berlin Türkspor

12. Dezember 2025

ursprüngliches Ergebnis 6:1

Grund unberechtigter Einsatz eines TSV-Rudow-Spielers nach Gelbsperre

neue Wertung 2:0 für Berlin Türkspor

NEUE TABELLE NACH EINSRÜCHEN