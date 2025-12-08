Rechtzeitig zur Winterpause: Vierkampf um die Meisterschaft eröffnet!

Was am Wochenende los war

Schon am Samstag setzte sich Jeunesse Esch überraschend, am Ende aber durchaus verdient, bei Progrès Niederkorn durch und zog in der Tabelle an seinen Gastgebern vorbei, die in der Formtabelle mittlerweile auf den letzten Platz abgerutscht sind. Europa rückt damit vorerst in weite Ferne, 10 Punkte beträgt der Rückstand bereits auf Rang 4. Rosport verspielte am Sonntag in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Hesperingen. Auch wenn der FC Swift auf Rang 9 steht, muss man sich genau wie seine Gastgeber auf Abstiegskampf einstellen, nur 4 Zähler liegt Hesperingen und nur einen Rosport vor dem ominösen Strich. Nach mäßigen Beginn war Racing gegen Hostert in der Folge besser, hatte aber auch Glück als die Gäste zweimal am Aluminium scheiterten. Am Ende stand ein torloses Unentschieden zu Buche, das keiner der beiden Mannschaften entscheidend weiterhilft.

Nach fünf Spielen ohne Sieg konnte Rodange sich durch zwei Treffer Mitte der 1.Halbzeit den vollen Einsatz in Mamer sichern, womit man seinen Gemeinderivalen Petingen nach dessen Niederlage (s.u.) in der Tabelle überholt und sich auf einen der unteren Barrage-Plätze verbessern kann. Mamer bleibt dagegen Schlusslicht, der Abstand ans rettende Ufer ist mit 6 Punkten aber noch nicht uneinholbar. Ohne Tore ging das Duell der starken Aufsteiger Bissen und Canach in die Halbzeitpause. Danach ging der Gast nach einer Stunde durch einen Elfmeter in Führung und konnte diese fast bis zum Abpfiff verteidigen – doch eben nur fast: Ferber (1:1, 89.‘) und Rodrigues Da Cruz (2:1, 90.‘+2) sorgte in einer furiosen Schlussphase dann doch noch für einen am Ende glücklichen Heimsieg, womit Bissen definitiv um einen internationalen Startplatz und sogar um die Meisterschaft mitspielt, da Differdingen in Käerjeng nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. Verpasste es der FCD, seinen 1:0-Vorsprung auszubauen, so kam die UNK durch Mabwati zum Ausgleich (1:1, 62.‘) und damit zu einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

In einer Partie mit jeweils einem Eigentor pro Seite setzte sich Düdelingen in Strassen deutlicher durch, als es der Spielverlauf hergab. Nach einem verdienten 2:0-Vorsprung für F91 zur Pause dominierte der FC UNA den Beginn der 2.Hälfte, fand den Anschluss und sorgte in diesem Topspiel wieder für Spannung. Durch zwei fast identische über links heraus gespielte Tore machte Düdelingen in der Schlussphase den Deckel auf den Auswärtssieg und macht das Titelrennen zu einem Vierkampf. Mondorf setzte sich schliesselich noch verdient mit 3:0 bei einem schwachen Petingen durch, brauchte aber lange und zwei verwandelte Elfmeter in den Schlussminuten, um den Dreier unter Dach und Fach zu bringen.

Kajo: „Mondorf war sehr abgeklärt und hat unsere Fehler konsequent ausgenutzt“

Petingens Trainer Ado Kajo in einer E-Mail an FuPa: „Das Spiel von gestern war leider nicht gut. Wir konnten unsere Qualität nur in einigen, wenigen Momenten aufblitzen lassen. Mondorf war sehr abgeklärt und hat unsere Fehler konsequent ausgenutzt. Ich denke nicht, dass das Ergebnis so deutlich hätte ausfallen müssen. Die beiden Elfmeter, einmal nach einem Foul und einmal ein vermeintliches Handspiel, haben das Spiel zusätzlich beeinflusst. Am Ende steht ein 3:0, das wir so natürlich nicht akzeptieren können, aber wir müssen es sportlich annehmen und daraus lernen.“

