Reaktionen zum Haching-Sieg: »Sehr, sehr viel Kraft gekostet«

Erfolgreiches Jubiläum: Alex Winkler wurde vorm Anpfiff für 200 Einsätze im Hachinger Trikot geehrt. Der Defensivspezialist durfte sich am Ende über einen 1:0-Sieg freuen. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat am gestrigen Dienstagabend zum Sprung an die Tabellenspitze angesetzt. Dank des 1:0-Siegs gegen den FC Augsburg II und dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber dem 1. FC Nürnberg II haben sich die Vorstädter den Platz an der Sonne geschnappt. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit gegen die U23 des FCA. Wer um den Titel mitspielt, und wer um den Klassenerhalt kämpfen muss, das war auf dem Spielfeld nicht unbedingt zu erkennen. Für die Augsburger wäre nach einer beherzten Vorstellung vor allem im zweiten Abschnitt mehr drin gewesen, weshalb sich Cheftrainer Markus Feulner nach Schlusspfiff auch ärgerte. Wie haben die Coaches das Spiel gesehen? Das sagten beide im Anschluss an die 90 Minuten am Mikrofon des BFV:





Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Ich bin mit den ersten 25 Minuten total einverstanden. Ich glaube, dass wir sehr dominant waren, sehr viele Räume gefunden und sehr gut nach vorne gespielt haben. In der Endkonsequenz waren wir vorm Tor aber nicht zielstrebig genug. Dann ist das Spiel ein wenig gekippt, wir haben nachgelassen, Augsburg wurde stärker. Am Ende sind wir sehr zufrieden mit den drei Punkten, denn das Spiel war deutlich enger, gerade in der zweiten Halbzeit. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, was vielleicht unnötig war heute."

Da war mehr drin: Dieser Ansicht war nach Spielende Augsburgs Coach Markus Feulner. – Foto: Sven Leifer