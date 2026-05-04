Reaktionen aus der Regionalliga: »Passt zur Stimmung im Sportpark«

Kontrastprogramm im Unterhachinger Sportpark: Während die Gäste aus Memmingen ausgelassen über den Rasen hüpften und den Klassenerhalt feierten, herrschte auf Seiten der Hausherren absolute Katerstimmung. – Foto: Jonas Baier

Der 32. Spieltag ist absolviert - wie sind die Reaktionen zu den Partien ausgefallen? Das sagten die Protagonisten am Mikrofon des BFV direkte nach Abpfiff:



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten von uns gesehen. In der ersten Hälfte war`s verkopft und zu langsam, im zweiten Abschnitt haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Kurz vor Schluss müssen wir dann noch einen Konter fressen, der das Spiel ausgehen lässt, wie es eben ausgegangen ist. Das passt ein wenig zur Stimmung gerade im Sportpark. Nicht gerade überraschend, aber ich hätte den Jungs einen Sieg gegönnt, gerade wegen des Ganzen, was sie in den letzten Tagen mitgemacht haben. Man merkt auch, was es bei Sportlern macht, wenn Themen da sind, die den Sport beeinflußen." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten von uns gesehen. In der ersten Hälfte war`s verkopft und zu langsam, im zweiten Abschnitt haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Kurz vor Schluss müssen wir dann noch einen Konter fressen, der das Spiel ausgehen lässt, wie es eben ausgegangen ist. Das passt ein wenig zur Stimmung gerade im Sportpark. Nicht gerade überraschend, aber ich hätte den Jungs einen Sieg gegönnt, gerade wegen des Ganzen, was sie in den letzten Tagen mitgemacht haben. Man merkt auch, was es bei Sportlern macht, wenn Themen da sind, die den Sport beeinflußen." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Nach schwierigen Wochen haben wir die richtigen Schlüsse gezogen. Nach einigen unglücklichen Spielverläufen zuletzt für uns hatten wir heute das Quäntchen Glück wieder mal auf unserer Seite. Dass wir nach einer wellenhaften Saison mit Auf uns Abs hier in diesem altehrwürdigen Stadion den Klassenerhalt feiern dürfen, ist schon sehr emotional. Das werden wir jetzt auch genießen."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir haben einen sehr guten Start erwischt und sind früh in Führung gegangen, das hat uns natürlich Sicherheit gegeben. Insgesamt war das eine richtig gute Leistung von uns. Ein 4:0 gegen den FC Bayern II ist nicht alltäglich, deshalb sind wir mehr als zufrieden. Wir haben unseren vierten Tabellenplatz gefestigt und krönen damit unsere bisher sehr gute Saison. Jetzt gehen wir mit einem richtig guten Gefühl in die freien Tage und genießen das Wochenende."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Glückwunsch an Illertissen, ein verdienter Sieg. Ich denke, das hat jeder gesehen. Vorm Tor war`s wie eine Herrenmannschaft gegen eine Jugendmannschaft.

Glatter 4:1-Heimsieg für die Kickers gegen einen schwachen SV Wacker. – Foto: Frank Scheuring



Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Absolut verdient, eine super Leistung. Die Mannschaft hat Gas gegeben. Keiner hat einen Schritt weniger gemacht. Schade, dass wir zwei Verletzungen aus dem Spiel mitnehmen." Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Absolut verdient, eine super Leistung. Die Mannschaft hat Gas gegeben. Keiner hat einen Schritt weniger gemacht. Schade, dass wir zwei Verletzungen aus dem Spiel mitnehmen." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker)

"In der zweiten Halbzeit, und so ehrlich müssen wir sein, hat man von der athletischen Komponente und der Qualität her einen Klassenunterschied gesehen. Sicherlich auch dem geschuldet, dass wir körperlich und mental nach all den Englischen Wochen an unsere Grenzen stoßen. Aber nicht nur das. Gerade im Abwehrverhalten haben wir uns individuell extrem schlecht angestellt."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie dagegengehalten hat gegen einen Gegner, für den es um alles geht. Auch für die Zuschauer war`s ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)"Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie dagegengehalten hat gegen einen Gegner, für den es um alles geht. Auch für die Zuschauer war`s ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten." Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Ein extrem bitterer Abend für uns. Auf der einen Seite das Spiel verloren, aber was noch viel schlimmer ist: Wahrscheinlich hat sich Jonas Greppmeir schwerer verletzt."

Keinerlei Probleme hatte der Club-Nachwuchs gegen den Buchbach. Der FCN steht kurz vor der Meisterschaft. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Das waren heute klare Verhältnisse. Für uns ist es wichtig, dass wir den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele und wollen es klarmachen. Glückwunsch an meine Mannschaft, wie sie die ganze Saison über performt." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Das waren heute klare Verhältnisse. Für uns ist es wichtig, dass wir den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht haben. Jetzt haben wir noch zwei Spiele und wollen es klarmachen. Glückwunsch an meine Mannschaft, wie sie die ganze Saison über performt." Kevin Hingerl (Interimstrainer TSV Buchbach)

"Glückwunsch an Nürnberg! Den Rest werden wir intern besprechen."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Am Ende des Tages geht das schon so in Ordnung. In der zweiten Halbzeit war`s schade, dass wir vier, fünf Aktionen nicht sauberer zu Ende spielen, sonst hätten wir das Spiel deutlich früher entscheiden können." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)"Am Ende des Tages geht das schon so in Ordnung. In der zweiten Halbzeit war`s schade, dass wir vier, fünf Aktionen nicht sauberer zu Ende spielen, sonst hätten wir das Spiel deutlich früher entscheiden können."

Vor einer tollen Kulisse feierten die Ansbacher einen 3:1-Sieg im mittelfränkischen Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth II. – Foto: Kurt Botsch

Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Ich kann`s kurz machen: Es ist eine große Ernüchterung. Wir haben verdient 3:1 verloren, weil wir all das nicht auf den Platz bekommen haben, was wir uns vorgenommen hatten."



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und waren verdient mit 1:0 in Führung. Wenn man halt das 2:0 nicht macht, dann waren wir zudem in einer Situation unachtsam und dann geht`s halt leider 1:1 aus." Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und waren verdient mit 1:0 in Führung. Wenn man halt das 2:0 nicht macht, dann waren wir zudem in einer Situation unachtsam und dann geht`s halt leider 1:1 aus." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"In der ersten Halbzeit waren wir gefühlt nicht da, wir waren nicht in den Zweikämpfen, haben den Fight nicht angenommen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Sachen verändert und waren gleich deutlich besser. Wir müssten eigentlich ganz klar mindestens einen Elfmeter bekommen, die Schiedsrichterleistung war heute auf beiden Seiten nicht gut. Wir hätten`s noch komplett drehen können. Aber gut... Unterm Strich ein gerechtes Remis."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Wir haben gewusst, dass es für Hankofen ein Endspiel ist. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir x Chancen, den Sack zuzumachen." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"Wir haben gewusst, dass es für Hankofen ein Endspiel ist. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir x Chancen, den Sack zuzumachen." Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Es ist leider wie so oft, dass wir uns einfach nicht belohnen, Möglichkeiten auslassen und im letzten Drittel die falschen Entscheidungen treffen."

Nix zu holen gab`s für die SpVgg Bayreuth in der Augsburger WWK-Arena. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke