War enttäuscht vom letzten Auftritt seiner Mannschaft vor der Winterpause: Wacker-Coach Lars Bender. – Foto: Imago Images
Reaktionen aus der Regionalliga: Frust zum Schluss bei Wacker & FCA II
Die O-Töne zu den beiden abschließenden Nachholspielen vor der Winterpause
Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern München II) "So blöd es sich anhört, das war von der Leistung ähnlich wie gegen Nürnberg. Mit dem großen Unterschied natürlich, dass wir gegen Nürnberg mit 0:3 verloren haben und heute mit dem gleichen Ergebnis gegen Burghausen gewonnen haben. Insofern ist es klar, was wir besser gemacht haben: Zum einen haben wir unsere Chancen genutzt, zum andere haben wir in der ein oder anderen Situation einfach besser verteidigt als gegen Nürnberg."
Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen) "Aufgrund der zweiten Halbzeit eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei, drei Riesenmomente, wo wir das Ding nicht aufs Tor bringen. Die Bayern hingegen machen mit den zwei Momenten auch gleich zwei Tore. Das Spiel war dann gefühlt ein bissl weg. Wir haben es in der zweiten Halbzeit aber auch nicht gut gemacht. Körperlich waren wir nicht stabil genug, technisch nicht sauber genug. Und von der Bereitschaft und der Intensität her nicht das, was wir uns vorstellen."
Markus Feulner muss mit seiner Augsburger Profireserve auf seinem Abstiegs-Relegationsplatz überwintern. – Foto: Siegfried Rebhan
Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II) "Wir sind eigentlich recht gut ins Spiel reingekommen. Wir sind dann auch verdient in Führung gegangen und hatten die Partie auch weitgehend im Griff. Wir hatten dann eine schwierige Phase zu überstehen, kriegen dann auch das 1:1. Durch zwei Standardsituationen fangen wir uns weitere zwei Gegentore. Nach der 3:1-Führung für die Eichstätter war`s schwer für uns, weil wir es nicht geschafft haben, das Tor des Gegners zu bedrängen. Deshalb geht der Sieg auch verdient an Eichstätt."
Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt) "Nachdem wir zweimal spielfrei hatten, sind wir nicht so gut in die Partie gekommen. Wir haben dann auch das 0:1 kassiert und hatten ganz wenig Energie. Aber meine Truppe hat sich dann richtig gut zurückgekämpft, die Intensität war dann eine ganz andere, als in der ersten 15 Minuten."