Reaktionen aus der Regionalliga: Frust zum Schluss bei Wacker & FCA II

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern München II)"So blöd es sich anhört, das war von der Leistung ähnlich wie gegen Nürnberg. Mit dem großen Unterschied natürlich, dass wir gegen Nürnberg mit 0:3 verloren haben und heute mit dem gleichen Ergebnis gegen Burghausen gewonnen haben. Insofern ist es klar, was wir besser gemacht haben: Zum einen haben wir unsere Chancen genutzt, zum andere haben wir in der ein oder anderen Situation einfach besser verteidigt als gegen Nürnberg."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Aufgrund der zweiten Halbzeit eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei, drei Riesenmomente, wo wir das Ding nicht aufs Tor bringen. Die Bayern hingegen machen mit den zwei Momenten auch gleich zwei Tore. Das Spiel war dann gefühlt ein bissl weg. Wir haben es in der zweiten Halbzeit aber auch nicht gut gemacht. Körperlich waren wir nicht stabil genug, technisch nicht sauber genug. Und von der Bereitschaft und der Intensität her nicht das, was wir uns vorstellen."