Reaktionen aus der Regionalliga: Frust pur in Augsburg & Hankofen

Sein Team gibt ihm Rätsel auf: FCA-Coach Markus Feulner musste gegen Aschaffenburg eine 0:1-Niederlage mit ansehen. Es war das fünfte (!) Heimspiel 2026 ohne eigenen Treffer. – Foto: Imago Images

Der 28. Spieltag ist absolviert, wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Was haben die Protagonisten direkt nach Spielschluss am Mikrofon des BFV gesagt?



Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Absolutes Kompliment an die Mannschaft! Wie sie nach dem 0:1-Rückstand zurückgekommen ist: Top, top, top! Jetzt haben wir die Osterwoche mit neun Punkten abgeschlossen."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Mir tun die Jungs einfach leid, weil sie sich in Unterzahl auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen haben. Sie haben extrem gut verteidigt hier auswärts bei einer Topmannschaft. Das Ding dann so zu verlieren in der siebten Minute der Nachspielzeit, obwohl nur sechs angezeigt waren und uns eine Auswechslung verweigert wurde, ist schon extrem bitter."

Die Hachinger waren zu Späßen aufgelegt nach dem am Ende deutlichen Heimsieg gegen Schwaben Augsburg. – Foto: Sven Leifer



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Wir freuen uns über drei Punkte und viele Tore. Wir hatten nach Unkonzentriertheiten in der ersten Halbzeit vielleicht Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Trotzdem hatten wir gute Momente, in denen wir einfach getroffen haben."





Mattias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Wenn man sich das Ergebnis anschaut, sieht`s natürlich sehr klar aus. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, dann müssen wir in der ersten Halbzeit eigentlich in Führung gehen. Wir haben drei, vier sehr gute Chancen. Wir können mithalten, aber Kleinigkeiten waren heute entscheidend, wie schon letzte Woche gegen Würzburg. Deshalb kann man schon sagen: Verdient verloren."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

Es sind zwei gute Mannschaften aufeinandergetroffen und es war viel Tempo im Spiel. Nürnberg hat eine brutale Qualität und wir wussten, dass wir gegen den Ball viel Aufwand betreiben müssen. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit gute Offensivaktionen und sind dann verdient in Führung gegangen. Aber man hat gespürt, dass Nürnberg das Spiel noch drehen will. Den Punkt nehmen wir gerne mit, denn die Partie hatte keinen Verlierer verdient." Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)Es sind zwei gute Mannschaften aufeinandergetroffen und es war viel Tempo im Spiel. Nürnberg hat eine brutale Qualität und wir wussten, dass wir gegen den Ball viel Aufwand betreiben müssen. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit gute Offensivaktionen und sind dann verdient in Führung gegangen. Aber man hat gespürt, dass Nürnberg das Spiel noch drehen will. Den Punkt nehmen wir gerne mit, denn die Partie hatte keinen Verlierer verdient." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Es war ein intensives und gutes Spiel von meiner Mannschaft. Wir wussten, dass Illertissen ein gutes Umschaltspiel besitzt. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Standards zugelassen. Ein Fehler in der Spieleröffnung hat dann zum 1:0 geführt. Wir sind jedoch gut zurückgekommen. Wenn das Spiel noch ein paar Minuten länger gedauert hätte, wären wir als Sieger vom Platz gegangen. Aber wir können mit dem 1:1 gut leben."



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"In der ersten Halbzeit war das ein ordentliches Spiel von beiden Mannschaften, die zweite Hälfte war dann weitestgehend ereignisarm. Über die 90 Minuten gesehen müssen wir mit dem 1:1 leben. Da war heute leider nicht mehr drin."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs. Wir hatten eine lange Busfahrt in den Knochen, sind aber sehr aggressiv rausgekommen. Wir gehen in Führung, bekommen dann den Ausgleich, der für Burghausen auch vollkommen in Ordnung geht. In der zweiten Halbzeit war`s ein munteres Spielchen ohne große Highlights. Wir nehmen den Punkt sehr gerne mit." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"In der ersten Halbzeit war das ein ordentliches Spiel von beiden Mannschaften, die zweite Hälfte war dann weitestgehend ereignisarm. Über die 90 Minuten gesehen müssen wir mit dem 1:1 leben. Da war heute leider nicht mehr drin."Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs. Wir hatten eine lange Busfahrt in den Knochen, sind aber sehr aggressiv rausgekommen. Wir gehen in Führung, bekommen dann den Ausgleich, der für Burghausen auch vollkommen in Ordnung geht. In der zweiten Halbzeit war`s ein munteres Spielchen ohne große Highlights. Wir nehmen den Punkt sehr gerne mit."

Beste Laune in Aubstadt: Die Grabfelder haben die 40-Punkte-Marke geknackt. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Ich bin froh, dass wir die 40-Punkte-Marke erreicht haben. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Nach der Halbzeit konnten wir eine Schippe drauflegen und waren sehr effizient, was sehr gut war. Ich denke, wir haben das Spiel auch verdient gewonnen."



Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Für uns war es eine extrem schwierige Woche. Wir mussten hier letztlich auf sieben Spieler verzichten. Im Spiel selbst mussten wir auch nochmal zweimal verletzungsbedingt wechseln. Über weite Strecken des Spiels haben wir das aber echt gut kompensieren können. Das Ergebnis ist natürlich bescheiden, aber es waren auch durchaus Momente dabei, auf denen wir aufbauen können."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Unterm Strich stehen drei Punkte, und das ist zunächst mal das Wichtigste. Trotzdem können wir heute nicht komplett zufrieden sein, weil wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben, in der zweiten Halbzeit allerdings nicht und haben da einiges vermissen lassen." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)"Unterm Strich stehen drei Punkte, und das ist zunächst mal das Wichtigste. Trotzdem können wir heute nicht komplett zufrieden sein, weil wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben, in der zweiten Halbzeit allerdings nicht und haben da einiges vermissen lassen." Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Auch wenn`s komisch klingt: Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment für die zweite Halbzeit machen. Wir haben schon oft in Ansbach gespielt und oft auf die Schnauze bekommen, aber was die Jungs trotz unserer Situation auf den Platz gelegt haben, das war Leidenschaft, das war Wille. Was man uns wieder vorwerfen muss, ist der Torabschluss."

Zweiter Sieg für die SpVgg Greuther Fürth II unter Interimscoach Christian Fiedler. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkler



Christian Fiedler (Interimscoach SpVgg Greuther Fürth II)

"Es war das erwartet schwere Spiel. Leider haben wir zu viele Standards zugelassen, was wir im Vorfeld klar angesprochen hatten. Deswegen wurde es ein richtiger Fight. Wir gewinnen das Spiel, deshalb bin ich im Großen und Ganzen zufrieden." Christian Fiedler (Interimscoach SpVgg Greuther Fürth II)"Es war das erwartet schwere Spiel. Leider haben wir zu viele Standards zugelassen, was wir im Vorfeld klar angesprochen hatten. Deswegen wurde es ein richtiger Fight. Wir gewinnen das Spiel, deshalb bin ich im Großen und Ganzen zufrieden." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Das tut heute schon weh, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben fußballerisch gegen einen richtig, richtig starken Gegner gespielt. Sie haben uns über 90 Minuten mit ihrer Ballsicherheit beschäftigt. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft nach zwei enttäuschenden Leistungen zuletzt. Wir haben auch in Unterzahl einen brutal hohen Aufwand gefahren."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Glückwunsch an Aschaffenburg! Bis zur roten Karten waren wir die klar bessere Mannschaft. In Überzahl haben wir uns dann schwer getan. Nach eigenem Einwurf kriegen wir dann durch einen Konter den Elfmeter. Brutal bitter, wie wir das Spiel verlieren."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Glückwunsch an Aschaffenburg! Bis zur roten Karten waren wir die klar bessere Mannschaft. In Überzahl haben wir uns dann schwer getan. Nach eigenem Einwurf kriegen wir dann durch einen Konter den Elfmeter. Brutal bitter, wie wir das Spiel verlieren." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wir gehen trotz Unterzahl als verdienter Sieger vom Platz. Ich haben so gut wie keine Torchancen vom FCA gesehen. Es ging um Wille, es ging um Leidenschaft und darum, alles reinzuschmeißen. Und das haben wir umgesetzt."

Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. – Foto: Thomas Gierl