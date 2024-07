Re-Live: Überraschungssieg der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied

Bei den Waldalgesheimern passte die Chancenverwertung nicht

Es gibt diese Tage, an denen das Runde einfach nicht ins Eckige will. Egal wie frei der Stürmer steht. Einen solchen Tag erwischte ausgerechnet der Erfahrenste im Team der Alemannia, Pierre Merkel. Schon in der 23. Minute vergab der 35-Jährige, indem er Joshua Itens perfekten Querpass aus acht Metern deutlich rechts am Gehäuse vorbei setzte. In der zweiten Hälfte ging die SG über einen Konter durch Nico Praß in Führung (51.), ehe erst Tom Gürel (56.) und dann Merkel im Dreierpack (62., 70., 73.) beste Gelegenheiten ausließen. Weil auch Ben Grünewald (78.), Max Buchner (83.) und Bertin Gelenbevi (90.+2) völlig frei in Keeper Johannes Leon Körner ihren Meister fanden, kam, was kommen musste: Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhte das Team vom Glan auf 2:0. Laurenz Fach hatte gegen die aufgerückte Abwehr leichtes Spiel (90.+5).