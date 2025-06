Re-Live: Starker FV Biebrich 02 verpasst Wunder nur knapp

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nikos Iosifidis brachte die 02er in der 21. Minute in Führung, Dortelweil antwortete aber mit einem direkt verwandelten Freistoß von Maurice Reininger nur zwei Minuten später. In der zweiten Hälfte zeigten die Biebricher eine überragende Leistung. Yoshiki Watai traf zweimal per Elfmeter (49. und 54.). David Meurer setzte das 4:1 (61.). Aber: Orkan-Ziya Beslen traf für die Gäste (71.). Biebrich setzte nochmals nach, der überragende Iosifidis traf zum 5:2 (78.). Am Ende aber reichte es nicht.