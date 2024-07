Re-Live: SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach stellt Mainzer U19 vor Probleme

Der SG gelingt der Ehrentreffer

Eine absolut ausgeglichene erste Halbzeit erlebten die Fans an der Waldstraße. Gegen einen tiefstehenden und auf Konter wartenden Landesligisten taten sich die A-Junioren lange Zeit schwer. Nachdem Jesaja Mustapha (18.) für die U19 die Führung verpasst hatte, wäre dem Außenseiter fast das 1:0 gelungen. Rico Jelacic chippte das Spielgerät aber links am Tor vorbei. Nach dem Wechsel agierten die Mainzer schneller und zielstrebiger. Mustapha brach per Doppelpack den Bann (48., 51.), Jesse Wegian stellte nach einer Stunde auf 3:0. Zwar konnte Alex da Silva (62.) verkürzen, doch Raul König (70., Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her. Weniger als 60 Sekunden lagen schließlich zwischen den Treffern, mit denen Mats Preßler (75.) und König (76.) endgültig den Deckel auf die Partie setzten. Das Re-Live zum Spiel findet ihr hier.