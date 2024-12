Raus mit Applaus

Unsere Erste scheidet beim Hegger&Krüssel-Cup unglücklich in der Zwischenrunde aus. Nach einem 5:3 gegen den SV Dalum, 1:1 gegen die Allstars und einem 1:3 gegen Biene sorgt am Ende das um einen Treffer schlechtere Torverhältnis dafür, dass nicht unsere Truppe, sondern die Allstars ins Halbfinale einziehen. Besonders bitter: Das vielleicht entscheidende Tor markiert unser eigener Torwart Tom Spieker als Aushilfskeeper der Allstars im Duell mit Dalum irregulär per Abwurf…

Kannste dir nicht ausdenken - bei einem Hallenturnier aber auch zweitrangig. Der ASV mit all seinen Fans in der Halle hatte wieder großen Spaß und freut sich bereits auf den Cup im nächsten Jahr.