Ratingen fertigt FSV Duisburg derbe ab Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 schenkt dem FSV Duisburg sechs Tore ein und verteidigt den dritten Tabellenplatz.

Sieben Tore sind in der Partie zwischen Ratingen 04/19 und dem FSV Duisburg am 15. Spieltag in der Oberliga Niederrhein gefallen. Die Duisburger erzielten dabei kein einziges Tor, kamen aber dennoch zum Anschlusstreffer. Für 04/19 bedeutet der Dreier die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes und das Halten der Tuchfühlung zur Spitze.