Valon Zhushi geht nach Ratingen. – Foto: SSVg Velbert 02

Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch werden in der Regionalliga fündig Für die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein schlagen Ratingen 04/19 und der TSV Meerbusch nochmal auf dem Transfermarkt zu und werden in der Regionalliga fündig. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein VfB Speldorf OSV Meerbu. SSVg Velbert + 4 weitere

Zum Monatsende geht es in der Oberliga Niederrhein weiter, bis Anfang Februar können die Vereine sogar neue Spieler verpflichten. Davon machen Tabellenführer Ratingen 04/19 und der TSV Meerbusch gebrauch, die jeweils einen Akteur von der SSVg Velbert aus der Regionalliga West verpflichtet haben.

Talent für Ratingen So., 11.01.2026, 15:00 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 PUSH