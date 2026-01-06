Ratingen 04/19 und TSV Meerbusch werden in der Regionalliga fündig

Zum Monatsende geht es in der Oberliga Niederrhein weiter, bis Anfang Februar können die Vereine sogar neue Spieler verpflichten. Davon machen Tabellenführer Ratingen 04/19 und der TSV Meerbusch gebrauch, die jeweils einen Akteur von der SSVg Velbert aus der Regionalliga West verpflichtet haben.
Oberliga-Primus Ratingen hat das 20-jährige Offensivtalent Valon Zhusi aus Velbert verpflichtet. Ein Transfer, der gut in das Ratinger Konzept passt, schließlich kann sich der junge Angreifer noch entwickeln. In der Jugend spielte er für den Wuppertaler SV in der Jugend-Bundesliga (36 Einsätze) und gehörte im Anschluss zur Aufstiegsmannschaft der Velberter, dabei stand er 18-mal auf dem Platz. In der Regionalliga kam er zuletzt siebenmal zum Einsatz.
Die Ratinger werden, wenn es die Witterung zulässt, am Sonntag ihr erstes Testspiel gegen den VfB Speldorf bestreiten.
Auch die Verpflichtung des TSV Meerbusch ist verständlich, denn Harumi Goto hat beim Fusionsverein bereits funktioniert. Der japanische Stürmer kam 2021 nach Meerbusch und lief für den TSV 74-mal auf und erzielte dabei 13 Tore und fünf Vorlagen. 2023 folgte der Sprung zum TVD Velbert (20 Spiele, vier Tore), ehe er gemeinsam mit Zhushi in die Regionalliga-Aufstieg und für die SSVg Velbert auch einmal traf (neun Einsätze). Kann er an die Leistungen seiner ersten Zeit in Meerbusch anknüpfen, wird der TSV-Angriff in jedem Fall facettenreicher.
Goto könnte schon am Donnerstag im Testspiel gegen Velbert auf seine nun ehemaligen Teamkollegen treffen. Am Samstag steht außerdem das Duell beim OSV Meerbusch an.
Die SSVg Velbert hat aber nicht nur Spieler abgegeben, sondern auch selbst auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Von Borussia Mönchengladbach kommt Offensivspieler Oguzcan Büyükarslan, wie hier nachzulesen ist.