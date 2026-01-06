SSVg Velbert schlägt bei Borussia Mönchengladbach zu

Das Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert hat für die Rückrunde einen guten Transfer getätigt, denn mit Oguzcan Büyükarslan kommt ein Spieler von der U23 von Borussia Mönchengladbach, der die Qualität im Kader in jedem Fall anhebt. Der 22-Jährige unterschreibt bis zum Saisonende.

"Der gebürtige Essener ist auf den offensiven Flügelpositionen zu Hause und wird unser Spiel mit seinem hohen Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Dynamik nach vorne

bereichern. Oggy stand bereits seit längerer Zeit in unserem Fokus. Umso erfreulicher ist

es, dass der Wechsel nun realisiert werden konnte. Der Vertrag läuft zunächst bis zum kommenden Sommer. Vorstand, sportliche Leitung und Trainerteam sind überzeugt, mit ihm eine wertvolle Verstärkung für den weiteren Saisonverlauf gewonnen zu haben", teilt die SSVg mit.

Büyükarslan lief in der Jugend für Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen auf, ehe er 2022 nach Gladbach wechselte. Bei den Fohlen kam er regelmäßig zum Einsatz, wurde aber in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit schon an den FC Schalke 04 II (elf Spiele, ein Tor) ausgeliehen. Für die Fohlen traf er in der bisherigen Regionalliga-Spielzeit in zwölf Partien einmal, unter anderem lief er im August beim Auswärtsspiel in Velbert auf.