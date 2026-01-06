SSVg Velbert schlägt bei Borussia Mönchengladbach zu

Das Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert hat für die Rückrunde einen guten Transfer getätigt, denn mit Oguzcan Büyükarslan kommt ein Spieler von der U23 von Borussia Mönchengladbach, der die Qualität im Kader in jedem Fall anhebt. Der 22-Jährige unterschreibt bis zum Saisonende.
"Der gebürtige Essener ist auf den offensiven Flügelpositionen zu Hause und wird unser Spiel mit seinem hohen Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Dynamik nach vorne
bereichern. Oggy stand bereits seit längerer Zeit in unserem Fokus. Umso erfreulicher ist
es, dass der Wechsel nun realisiert werden konnte. Der Vertrag läuft zunächst bis zum kommenden Sommer. Vorstand, sportliche Leitung und Trainerteam sind überzeugt, mit ihm eine wertvolle Verstärkung für den weiteren Saisonverlauf gewonnen zu haben", teilt die SSVg mit.
Büyükarslan lief in der Jugend für Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen auf, ehe er 2022 nach Gladbach wechselte. Bei den Fohlen kam er regelmäßig zum Einsatz, wurde aber in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit schon an den FC Schalke 04 II (elf Spiele, ein Tor) ausgeliehen. Für die Fohlen traf er in der bisherigen Regionalliga-Spielzeit in zwölf Partien einmal, unter anderem lief er im August beim Auswärtsspiel in Velbert auf.
SSVg Velbert
Trainer: Bogdan Komorowski
Zugänge: Leon Jonah Lepper (FC Büderich), Baran Seker (TVD Velbert zg.), Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel), Marvin Brüggehoff (TVD Velbert zg.), Kilian-Joel Wagenaar (ETB Schwarz-Weiß Essen), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Haruto Idoguchi (Siegburger SV 04), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Jonathan Freitag (SC Rot-Weiß Oberhausen), Arlind Mimini (SV Eintracht Hohkeppel), Calvin Marion Mockschan (VfB 03 Hilden), Bogdan Komorowski (Vereinslos - zuletzt SSVg Velbert), Philip Buczkowski (Vereinslos), Max Wiese (SC Fortuna Köln), Artur Golubytskij (Ausgeliehen), Max Wiese (SC Fortuna Köln II), Oguzcan Büyükarslan (Borussia Mönchengladbach II)
Abgänge: Pascal Kubina (Türkspor Dortmund zg.), Andri Buzolli (FC Schalke 04 II), Noel Czapelka (Unbekannt), Marco De Stefano (Unbekannt), Mohammed Hassouni (Unbekannt), Lukas Larsen (Unbekannt), Cem Ural (Sportfreunde Niederwenigern), Yasin-Cemal Kaya (KFC Uerdingen), Mohammed Hassouni (Vogelheimer SV), Marco De Stefano (SV Sonsbeck), Harding Mac Stuell Beira (TSV Meerbusch), Noel Czapelka (Kirchhörder SC), Marvin Brüggehoff (SSV Bergisch Born), Aleksandar Gudalovic (Unbekannt), Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel), Andri Buzolli (FC Schalke 04 II), Haruto Idoguchi (Unbekannt), Ismail Jaroui (Wuppertaler SV), Dmytro Kislin (SSVg Velbert II), Haruto Idoguchi (Sportfreunde Baumberg), Marcel Lenz (Rot-Weiss Essen II), Valon Zhushi (Vereinslos), Reo Yoshida (Vereinslos), Harumi Goto (Vereinslos), Valon Zhushi (Ratingen 04/19), Harumi Goto (TSV Meerbusch)