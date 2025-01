Die Ratinger schinden sich aktuell auch außerhalb des Platzes. – Foto: Sascha Köppen

Ratingen 04/19: So sch(m)erzhaft können 40 Sekunden sein Marina Hambloch und Jonas Oberwinster von der Physiotherapiepraxis Heitbrink arbeiten mit acht Oberliga-Fußballern von Ratingen 04/19 an zwölf Stationen an Fitness, Kraft und Balance. Und dann gibt es noch eine „Überraschung".

Marina Hambloch beherrscht den notwendigen Kasernenhof-Ton: „Gianni!“, ruft die Sportphysiotherapeutin durch die Praxis Heitbrink am Kapellenweg. Der Angesprochene kommt umgehend hinzu. „Sorry“, sagt Gianluca Silberbach, „ich wollte nicht zu spät zur Behandlung kommen.“ Hambloch schmunzelt. Denn um Massagen oder Anwendungen geht es an diesem Mittag nicht für die Oberliga-Fußballer von Ratingen 04/19.

Nicht alle wussten, was da kam Sven Kreyer und Fabio Di Gaetano hatten schon gewusst, was auf sie zukommen würde. Der Stürmer und der Mittelfeldmann hatten das Athletiktraining in der Winterpause der Oberliga in der Physiotherapiepraxis Heitbrink bereits einmal mitgemacht. Ihre Premiere bei der Einheit feiern Rinor Rexha, Bo Lasse Henrichs, Zissis Alexandris, Tim Klefisch, Ali Can Ilbay und eben Silberbach. Und der Defensiv-Allrounder ist trotz all der körperlichen Anstrengung nie um einen lockeren Spruch verlegen. „Die Station hier finde ich gut“, sagt der seit wenigen Tagen 30-Jährige und setzt sich in einen der grün gepolsterten Stühle des Wartezimmers.

Nein, so einfach wird es nicht. Insgesamt zwölf Stationen haben die Physiotherapeuten Hambloch, die auch Standortleiterin am Kapellenweg ist, und Jonas Oberwinster in der Praxis aufgebaut und die Fußballer in zwei Gruppen eingeteilt, nachdem alle mit Oberwinster erst einmal laufen waren. Der Handballer des TV Ratingen macht seine erste Gruppe mit seinen Übungen vertraut: „Ihr macht an jeder Station direkt zwei Zyklen hintereinander. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause, 40 Sekunden Belastung, dann Wechsel“, erklärt er Di Gaetano, Henrichs, Silberbach und Rexha. Zur „beliebten“ Beinpresse gibt es die Ansage: „Das Gewicht ist schon eingestellt. Wenn euch das zu leicht ist, packt noch etwas drauf – aber ihr geht nie darunter.“ Es gibt Übungen für die Waden, die Oberschenkel und den Rücken, dazu ein wenig Balance und Koordination. So steht etwa Rexha auf einem „Balance Pad“, einer elastischen Halbkugel, mit einem Ball in der Hand vor einer Wand. Darauf ist eine Art Zielscheibe gemalt, die Übung sieht vor, dass der Fußballer in die Hocke geht, daraus gerade wieder hoch, den Ball dabei auf die Markierung an der Wand wirft und ihn wieder auffängt. Oberwinster korrigiert Rexhas Haltung, dann starten die ersten 40 Sekunden.