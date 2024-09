Ratingens Zweite hat einen klaren Sieg im Kreisderby eingefahren. – Foto: Andre Peters

Ratingen 04/19: Reserve betreibt Wiedergutmachung Bezirksliga, Gruppe 1: Klarer 5:0-Erfolg gegen den Lohausener SV.

Ratingen 04/19 II hat auch das zweite Bezirksliga-Heimspiel gewonnen. Und das mit einer Klasse-Vorstellung, mit einem 5:0 (2:0) über den SV Lohausen, der immerhin mit drei Siegen in die Saison gestartet war. Ganz groß dabei im Siegerteam Ali Can Aktag, der Spielführer. Der 23-Jährige, der sich in der Ausbildung zum Speditionskaufmann befindet, erzwang die Vorentscheidung. Beim 1:0 ballerte er aus 18 Metern einen Ball ins Lohausener Netz, den die Gäste schon abgewehrt hatten. Das Spielgerät landete aber genau auf Aktags "Linkshammer" und schlug unhaltbar ein. Dann das wichtige 2:0 gleich nach dem Wechsel. Da war Max Kohmann, der schon den ersten Treffer eingeleitet hatte, nur durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Elfmeter schoss Aktag schmerzfrei ins untere rechte Eck.

Gestern, 13:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen II Lohausener SV Lohausen 5 0 Abpfiff "Wir haben uns eindrucksvoll von der Niederlage zuletzt beim MSV Düsseldorf zurückgemeldet", freute sich der Doppel-Torschütze. "Uns ist diesmal ein richtiges Klasse-Spiel gelungen. Wir wollten unbedingt gewinnen, schließlich hatten wir Heimrecht." Für den früheren Tiefenbroicher ist es die zweite Saison am Götschenbeck. Es waren aber einige seiner Kameraden, die mit starken Leistungen zu beeindrucken wussten. So der aus dem Oberliga-Kader ausgeliehene Tim Potzler. Der 23-Jährige schoss die Tore drei und fünf. Ebenfalls herrliche Treffer. Beim 3:0 schlug sein Linksschuss aus 18 Metern ein, nachdem er sich mit einem feinen Dribbling in beste Position gebracht hatte. Und das 5:0 in der 83. Minute war ein glänzendes Solo über die linke Seite.

Gute Laune nach dem Erfolg Man sah nachher bei der RSV-Reserve jedenfalls nur strahlende Gesichter. Der Sportliche Leiter Tobias Krampe erahnte den Dreier schon zur Pause: „Wir haben uns drei Spieler aus dem Oberliga-Kader ausgeliehen. Sie alle geben der Mannschaft viel Sicherheit." Neben Potzler waren das der links stark auftrumpfende Slone Matondo und der kamfstarke Verteidiger Mykayta Kildiiarov.