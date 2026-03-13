 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Ratingen 04/19 patzt, VfB Hilden glänzt und SV Sonsbeck atmet auf

Ratingen 04/19 und der VfB Hilden führen die Tabelle der Oberliga Niederrhein nun punktgleich an, der SV Sonsbeck verlässt die Abstiegsränge.

von Marcel Eichholz · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
Ratingen 04/19 hat Schwäche gezeigt.
Ratingen 04/19 hat Schwäche gezeigt. – Foto: Jens Terhardt

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Oberliga Niederrhein
VfL Jüchen
DJK Frintrop
Ratingen
SV Sonsbeck

Spannende Spiele gab es am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein. Besonders die Schlussphase zwischen Ratingen 04/19 und dem TSV Meerbusch war spektakulär. Eine klare Angelegenheit war das Heimspiel des VfB Hilden, der dem VfL Jüchen keine Chance ließ. Das vermeintliche Sechs-Punkte-Spiel bei der DJK Adler Union Frintrop hat der SV Sonsbeck für sich entschieden.

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SV Sonsbeck verlässt Abstiegsränge

Heute, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
3
Abpfiff

Ein ganz wichtiger Sieg ist dem SV Sonsbeck gelungen. Im Kellerduell bei der DJK Adler Union Frintrop siegte die Elf von Heinrich Losing mit 3:1 und kletterte auf den elften Tabellenplatz. Die Sonsbecker erwischten einen echten Traumstart. Nur drei Minuten waren gespielt, als Niklas Binn nach perfektem Zuspiel von Linus Krajac zum 1:0 einschob. Die Gäste kontrollierten die Anfangsphase und hielten die Hausherren erfolgreich vom eigenen Tor fern. Als die Essener stärker wurden, war Klaus Keisers zur Stelle. Das Sonsbecker Urgestein köpfte nach der ersten Ecke für Sonsbeck zum 2:0 ein (26.). Daniel Gordon Raul vergab per Kopf nur um Zentimeter (37.). Fünf Minuten vor der Halbzeit verkürzte Dominik Stukator, doch Sonsbeck antwortete noch vor dem Pausentee. Binn traf per Kopf nach einer Ecke (44.). Nach dem Seitenwechsel wollte Sonsbeck die Entscheidung, Frintrop den Anschlusstreffer. Durch die offensive Spielweise beider Mannschaften ergaben sich immer wieder gute Gelegenheiten, weitere Treffer bekamen die 210 Zuschauer am Wasserturm aber nicht zu sehen.

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VfB Hilden setzt weiteres Statement

Heute, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
4
1
Abpfiff

Der VfB Hilden macht weiter ernst in Sachen Regionalliga-Aufstieg. Einen Tag nach dem großen Knall und der Mitteilung, dass der auslaufende Vertrag von Erfolgscoach Tim Schneider im Sommer nicht verlängert werden wird, gab die Mannschaft sportlich ein Statement ab. Gegen den starken Aufsteiger VfL Jüchen gab es einen 4:1-Heimerfolg, durch den Hilden in der Tabelle mit Ratingen gleichzog. Mohamed Cisse (35.) und Etienne Feese (45.+1) brachten die Hausherren in der Schlussphase der ersten Hälfte in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Nils Friebe noch einmal verkürzen (49.), doch Nick Sangl stellte nur zehn Minuten später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Cisse, der nach 76 Zeigerumdrehungen den Doppelpack schnürte.

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Ratingen rettet Punkt und Tabellenführung

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
2
Abpfiff

Verspielt Ratingen 04/19 noch den fast schon sicher geglaubten Aufstieg in die Regionalliga? Am Abend kamen die Ratinger gegen den TSV Meerbusch in einem zum Ende vogelfreien Spiel nur zu einem 2:2-Unentschieden. Florian Berisha sorgte für die erste nennenswerte Torchance, als er nach einer Viertelstunde einen Schuss knapp neben den Pfosten setzte. Auf dem Platz war es ein nahezu ausgeglichenes Spiel, in dem eine Standardsituation für den ersten Treffer sorgte. Im dritten Anlauf konnte Armin Deljkovic die Hausherren nach einem Freistoß schließlich in Front bringen (29.). Sven Kreyer verpasste das 2:0 vor der Pause, als er am starken Meerbuscher Keeper scheiterte (39.). Nach dem Seitenwechsel ging es auf Augenhöhe weiter. Beide Seiten konnten sich Chancen erarbeiten. Mit Beginn der Schlussphase belohnte sich der TSV für den Aufwand. Harumi Goto verwandelte einen Freistoß direkt (74.). Ratingen spielte fortan mit offenem Visier und voll auf Sieg. Emre Demircan scheiterte denkbar knapp (86.). Was nun folgte, war an Dramatik kaum zu überbieten. Reo Kamiyama traf zum 2:1 per Strafstoß für Meerbusch (89.), Demircan vergab ebenfalls per Elfmeter kläglich (90.+1), ehe Georgios Touloupis mit dem dritten Strafstoß innerhalb von elf Minuten den 2:2-Endstand markierte. Da der VfB Hilden sein Spiel zeitgleich gewann, führen die beiden Rivalen die Tabelle nun punktgleich an.

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So geht es in der Liga weiter

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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