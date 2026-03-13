Ratingen 04/19 patzt, VfB Hilden glänzt und SV Sonsbeck atmet auf

Der VfB Hilden macht weiter ernst in Sachen Regionalliga-Aufstieg. Einen Tag nach dem großen Knall und der Mitteilung, dass der auslaufende Vertrag von Erfolgscoach Tim Schneider im Sommer nicht verlängert werden wird, gab die Mannschaft sportlich ein Statement ab. Gegen den starken Aufsteiger VfL Jüchen gab es einen 4:1-Heimerfolg, durch den Hilden in der Tabelle mit Ratingen gleichzog. Mohamed Cisse (35.) und Etienne Feese (45.+1) brachten die Hausherren in der Schlussphase der ersten Hälfte in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Nils Friebe noch einmal verkürzen (49.), doch Nick Sangl stellte nur zehn Minuten später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Cisse, der nach 76 Zeigerumdrehungen den Doppelpack schnürte.

Verspielt Ratingen 04/19 noch den fast schon sicher geglaubten Aufstieg in die Regionalliga? Am Abend kamen die Ratinger gegen den TSV Meerbusch in einem zum Ende vogelfreien Spiel nur zu einem 2:2-Unentschieden. Florian Berisha sorgte für die erste nennenswerte Torchance, als er nach einer Viertelstunde einen Schuss knapp neben den Pfosten setzte. Auf dem Platz war es ein nahezu ausgeglichenes Spiel, in dem eine Standardsituation für den ersten Treffer sorgte. Im dritten Anlauf konnte Armin Deljkovic die Hausherren nach einem Freistoß schließlich in Front bringen (29.). Sven Kreyer verpasste das 2:0 vor der Pause, als er am starken Meerbuscher Keeper scheiterte (39.). Nach dem Seitenwechsel ging es auf Augenhöhe weiter. Beide Seiten konnten sich Chancen erarbeiten. Mit Beginn der Schlussphase belohnte sich der TSV für den Aufwand. Harumi Goto verwandelte einen Freistoß direkt (74.). Ratingen spielte fortan mit offenem Visier und voll auf Sieg. Emre Demircan scheiterte denkbar knapp (86.). Was nun folgte, war an Dramatik kaum zu überbieten. Reo Kamiyama traf zum 2:1 per Strafstoß für Meerbusch (89.), Demircan vergab ebenfalls per Elfmeter kläglich (90.+1), ehe Georgios Touloupis mit dem dritten Strafstoß innerhalb von elf Minuten den 2:2-Endstand markierte. Da der VfB Hilden sein Spiel zeitgleich gewann, führen die beiden Rivalen die Tabelle nun punktgleich an.

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So geht es in der Liga weiter

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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