Ratingen: 04/19 im Stadion gegen Velbert Ratingen 04/19 will sportlich gegen Velbert auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen.

Am Sonntag empfängt Ratingen 04/19 den Spitzenreiter der Oberliga, die SSVg Velbert – und diesmal soll die Partie ab 15 Uhr wirklich im Stadion angepfiffen werden, in dem die Ratinger in dieser Saison aufgrund der Neugestaltung noch nicht spielen konnten.