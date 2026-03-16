Ratingen 04/19 braucht wieder mehr als Unentschieden

Sechs Punkte Vorsprung hatte Ratingen 04/19 nach dem 4:1-Sieg bei Blau-Weiß Dingden am 20. Spieltag dieser Saison der Oberliga Niederrhein auf den VfB 03 Hilden – drei Spieltage später sind beide Teams punktgleich mit je 44 Zählern. Die Ratinger haben nur noch das etwas bessere Torverhältnis als Polster im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga, für die beide Vereine bis zum 31. März die Lizenz für die kommende Saison beantragen wollen. Während Hilden am Freitagabend mit dem 4:1 gegen den VfL Jüchen seinen bereits sechsten Sieg in Folge feierte, kassierte 04/19 mit dem 2:2 (1:0) gegen den TSV Meerbusch das dritte Unentschieden in Folge. Macht sechs Punkte weniger als der Verfolger im selben Zeitraum.
Konnte Trainer Damian Apfeld das 1:1 gegen die SpVg Schonnebeck noch als „Punkt-Gewinn“ einordnen, weil es nach einem Rückstand zustande gekommen war, und das 0:0 danach in Kleve auch mit fehlendem Spielglück erklären, so musste er nun froh sein, dass es immerhin noch einen Zähler gegen Meerbusch gab. Da hatte Armin Deljkovic sein Team zwar 1:0 in Führung geschossen (29. Minute), doch die Gäste drehten die Partie kurz vor dem Ende: Erst schoss Harumi Goto einen Freistoß durch die viel zu nachlässige Mauer der Ratinger (74.), dann nutzte Reo Kamiyama den von Valon Zhushi verursachten Foulelfmeter zum 2:1 (88.).
Das wurde nur nicht der K.o. für 04/19, weil es im Anschluss in einer turbulenten Phase gleich zwei Strafstöße zugesprochen bekam: Den ersten verschoss – wie in Kleve – Emre Demircan, der beste Ratinger Torschütze der Saison (90.+1), den zweiten setzte Georgios Touloupis zum ganz späten Ausgleich in die Maschen (90.+3). Was ging ihm in dieser Situation durch den Kopf? „Ich habe erst mal den Elfmeterpunkt ein bisschen festgestampft, weil ich gesehen hatte, dass Emre da weggerutscht war. Und dann habe ich den Ball unten links versenkt“, erklärte der 26-Jährige.
Doch woher hatte Touloupis die Überzeugung, den Strafstoß überhaupt zu schießen? Immerhin hatte er in diesem Kalenderjahr gerade einmal 18 Oberliga-Minuten in zwei Spielen bekommen vor seiner Einwechslung am Freitagabend in der 83. Minute. „Ich habe mir das Selbstvertrauen im Training geholt“, schilderte der Offensivmann. „Ich hatte das Pech, dass ich in der Wintervorbereitung verletzt war, aber in den letzten zwei Wochen lief es im Training gut.“
Gegen Meerbusch war Touloupis für Sven Kreyer in die Partie gekommen, der schon 35 Sekunden nach Spielbeginn und dann auch noch eine Minute vor der Halbzeit zwei Chancen ausgelassen hatte, die der Ex-Profi in dieser Saison wohl sonst auch mit verbundenen Augen genutzt hätte: Beide Male war er frei im Strafraum, schoss aber TSV-Torwart Franz Langhoff zentral an. Auch unter diesem Eindruck sagte Apfeld nach Schlusspfiff: „Die Chancen hatten wir. Wir gehen sogar eigentlich zu spät in Führung und müssen es bis zur Pause sogar noch klarer machen.“
So stand es da aber „nur 1:0, und dann kann immer etwas passieren auf diesem schwierigen Geläuf“, führte der Ratinger Trainer mit Blick auf den durch den Dauerregen rutschigen Rasen im Stadion aus und präzisierte: „Zum Beispiel ein Standard. Dass der Freistoß aber dann durch die Mauer geht, ist, sagen wir mal: unglücklich.“ Dass das seinem Team nicht passieren darf, war offensichtlich. Für das Auslassen der Chancen und Fehler wie diesen der Mauer gab es „die Bestrafung“, wie Apfeld den Foulelfmeter nannte, den Meerbusch zum 2:1 nutzte.
Dass es dann noch so spät so turbulent wurde, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, der 04/19-Chefcoach fasste zusammen: „Wir verschießen den ersten Elfmeter und machen dann den zweiten rein – da müssen wir froh sein, dass wir noch diesen einen Punkt geholt haben. Aber wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, ist das natürlich zu wenig.“
Denn damit ist der Vorsprung an der Tabellenspitze von den Punkten her aufgebraucht. Apfeld sah darin allerdings keinen Grund zur Panik: „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen. An der Ausgangslage hat sich nichts geändert. Und am Ende des Tages sind wir immer noch Tabellenführer.“ Um das aber auch am Ende der Saison zu sein, braucht es wieder mehr von Ratingen 04/19 als Unentschieden.
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