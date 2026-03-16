Ratingen 04/19 braucht wieder mehr als Unentschieden

Dass es dann noch so spät so turbulent wurde, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, der 04/19-Chefcoach fasste zusammen: „Wir verschießen den ersten Elfmeter und machen dann den zweiten rein – da müssen wir froh sein, dass wir noch diesen einen Punkt geholt haben. Aber wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, ist das natürlich zu wenig.“

Denn damit ist der Vorsprung an der Tabellenspitze von den Punkten her aufgebraucht. Apfeld sah darin allerdings keinen Grund zur Panik: „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen. An der Ausgangslage hat sich nichts geändert. Und am Ende des Tages sind wir immer noch Tabellenführer.“ Um das aber auch am Ende der Saison zu sein, braucht es wieder mehr von Ratingen 04/19 als Unentschieden.

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