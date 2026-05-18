Rasanter Aufstieg: Vom Oberliga- zum Zweitliga-Torschützenkönig

Für Futkeu ist die Saison mit der Torjägerkanone und der Relegation gegen Rot-Weiss Essen aber wohl noch nicht der letzte große Moment. Seine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt ist bereits fix: Die SGE hat die vertraglich vereinbarte Rückkaufoption gezogen, sodass der Stürmer zur Saison 2026/27 nach Hessen zurückkehrt. Kolportiert werden 1,3 Millionen Euro.

Ob Futkeu dort tatsächlich langfristig bleibt, ist allerdings offen. Nach seiner starken Saison in der 2. Bundesliga ist der längst auch für andere Klubs interessant geworden. Laut Medienberichten sollen unter anderem Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV den Angreifer im Blick haben. Auch der RSC Anderlecht soll Interesse hinterlegt haben.

Damit könnte sich Futkeus Weg nach der Relegation gegen RWE noch einmal schnell weiterdrehen. Erst führte ihn sein Durchbruch beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein zu Eintracht Frankfurt, dann über Fürth zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Nun kehrt er offiziell zur SGE zurück - doch ob er dort bleibt oder direkt den nächsten Schritt geht, dürfte eine der spannenden Personalfragen des Sommers werden.