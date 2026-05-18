Rasanter Aufstieg: Vom Oberliga- zum Zweitliga-Torschützenkönig

Der Weg von Noel Futkeu bleibt eine der bemerkenswertesten Entwicklungen aus Sicht des Niederrhein-Fußballs. Der gebürtige Essener, der in der Saison 2022/23 beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein mit 30 Toren und sieben Vorlagen seinen Durchbruch schaffte, hat nun auch in der 2. Bundesliga ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt. Am letzten Spieltag traf Futkeu doppelt für die SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf - und sicherte sich damit die Torjägerkanone.
Dort wurde Futkeu schnell zu einem entscheidenden Faktor. Inzwischen steht er bei starken Zahlen in der 2. Bundesliga und hat seinen Marktwert deutlich gesteigert. Nach dem Gewinn der Torjägerkanone ordnete er seine Saison bei Sky entsprechend ein: „Ich weiß ganz genau, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren in sehr, sehr vielen Spielen geholfen habe“, sagte Futkeu nach Abpfiff. „Das ist eine Auszeichnung für eine wirklich tolle Saison.“
Für Futkeu ist die Saison damit aber noch nicht beendet. Fürth muss in die Relegation - und dort wartet ausgerechnet Rot-Weiss Essen. Für den gebürtigen Essener ist das eine besondere Konstellation: Gegen den Klub, bei dem er einst selbst spielte, kann er nun zum entscheidenden Mann im Kampf um den Klassenerhalt werden.
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