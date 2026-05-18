 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Rasanter Aufstieg: Vom Oberliga- zum Zweitliga-Torschützenkönig

Noel Futkeu wurde mit einem Doppelpack für die SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf Torschützenkönig der 2. Bundesliga und trifft nun in der Relegation auf Rot-Weiss Essen. Trotz Rückkehr zu Eintracht Frankfurt ist seine Zukunft offen.

von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Torschützenkönig in der Oberliga und in der 2. Bundesliga: Noel Futkeu.
Torschützenkönig in der Oberliga und in der 2. Bundesliga: Noel Futkeu. – Foto: IMAGO / Zink

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Der Weg von Noel Futkeu bleibt eine der bemerkenswertesten Entwicklungen aus Sicht des Niederrhein-Fußballs. Der gebürtige Essener, der in der Saison 2022/23 beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein mit 30 Toren und sieben Vorlagen seinen Durchbruch schaffte, hat nun auch in der 2. Bundesliga ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt. Am letzten Spieltag traf Futkeu doppelt für die SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf - und sicherte sich damit die Torjägerkanone.

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Fr., 22.05.2026, 20:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
20:30live
Für den Angreifer ist es der nächste große Schritt einer Karriere, die vor wenigen Jahren noch weit entfernt vom Profifußball schien. Vor seiner Zeit beim ETB war Futkeu unter anderem bei Rot-Weiss Essen aktiv, auch in der Jugend, ohne dort den Durchbruch zu schaffen. Über die starke Oberliga-Saison spielte er sich schließlich in den Fokus von Eintracht Frankfurt, unterschrieb dort einen Profivertrag und bestätigte seine Entwicklung zunächst in der Regionalliga, ehe der Wechsel nach Fürth folgte.

Relegation ausgerechnet gegen Rot-Weiss Essen

Dort wurde Futkeu schnell zu einem entscheidenden Faktor. Inzwischen steht er bei starken Zahlen in der 2. Bundesliga und hat seinen Marktwert deutlich gesteigert. Nach dem Gewinn der Torjägerkanone ordnete er seine Saison bei Sky entsprechend ein: „Ich weiß ganz genau, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren in sehr, sehr vielen Spielen geholfen habe“, sagte Futkeu nach Abpfiff. „Das ist eine Auszeichnung für eine wirklich tolle Saison.“

Für Futkeu ist die Saison damit aber noch nicht beendet. Fürth muss in die Relegation - und dort wartet ausgerechnet Rot-Weiss Essen. Für den gebürtigen Essener ist das eine besondere Konstellation: Gegen den Klub, bei dem er einst selbst spielte, kann er nun zum entscheidenden Mann im Kampf um den Klassenerhalt werden.

Rückkehr nach Frankfurt ist fix - Zukunft trotzdem offen

Di., 26.05.2026, 20:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
20:30live
Für Futkeu ist die Saison mit der Torjägerkanone und der Relegation gegen Rot-Weiss Essen aber wohl noch nicht der letzte große Moment. Seine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt ist bereits fix: Die SGE hat die vertraglich vereinbarte Rückkaufoption gezogen, sodass der Stürmer zur Saison 2026/27 nach Hessen zurückkehrt. Kolportiert werden 1,3 Millionen Euro.

Ob Futkeu dort tatsächlich langfristig bleibt, ist allerdings offen. Nach seiner starken Saison in der 2. Bundesliga ist der längst auch für andere Klubs interessant geworden. Laut Medienberichten sollen unter anderem Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV den Angreifer im Blick haben. Auch der RSC Anderlecht soll Interesse hinterlegt haben.

Damit könnte sich Futkeus Weg nach der Relegation gegen RWE noch einmal schnell weiterdrehen. Erst führte ihn sein Durchbruch beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein zu Eintracht Frankfurt, dann über Fürth zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Nun kehrt er offiziell zur SGE zurück - doch ob er dort bleibt oder direkt den nächsten Schritt geht, dürfte eine der spannenden Personalfragen des Sommers werden.

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