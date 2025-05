Rapperswil-Jona kehrt in die Challenge League zurück

Schon vor dem letzten Spieltag steht fest: Der FC Rapperswil-Jona steigt in die Challenge League auf. Der letzte noch verbliebene Konkurrent hat auch in zweiter Instanz keine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse erhalten.

Die Entscheidung um den Aufstieg ist schon vor dem letzten Spieltag am Samstag gefallen.

Der SC Kriens, aktuell Zweiter in der Promotion League, bekommt auch in zweiter Instanz keine Lizenz für die nächste Saison in der Challenge League.