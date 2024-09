Die Tegernheimer Elf von Trainer Michael Fischer ist zurück in der Erfolgsspur. – Foto: Redaktion Regensburg

Ramspaus »Sechs-Minuten-Blackout« – Remis in Breitenbrunn Bezirksliga Süd, der Samstag: Tegernheim gewinnt Heimspiel dank eines schnellen Dreierschlages deutlich +++ Schwarzhofen holt Auswärtspunkt

Deutlich und insgesamt zu deutlich mit 4:1 gewann Tegernheim sein Heimspiel gegen eine engagierte SpVgg Ramspau. Und ist nach dem jüngsten Unentschieden zurück in der Erfolgsspur. Vor den restlichen Begegnungen des Spieltags übernimmt der FC erstmal Platz 1 von Bad Abbach. Das zweite Samstagsspiel in der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Breitenbrunn und dem SV Schwarzhofen fand indes keinen Sieger, es endete in einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.



Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „Unter dem Strich ein leistungsgerechtes 1:1. Beide Mannschaften haben in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo hingelegt, ohne sich dabei Großchancen herauszuspielen. Durch einen schönen Spielzug gingen wir kurz vor der Halbzeit in Führung. Nach der Pause erzielte Schwarzhofen nach einem Einwurf und einem tollen Spielzug den Ausgleich. Ohne dass eine Mannschaft zwingende Chancen hatte, war das Spiel anschließend extrem ausgeglichen. In der 94. Minute vergaben wir frei vor dem Torwart die Chance zum Sieg.“







Michael Fischer (Trainer FC Tegernheim): „Wir haben heute verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, die zweite Halbzeit war auch okay. Ramspau war aber ein guter Gegner und hat sich sehr teuer verkauft.“



Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Im Großen und Ganzen eine schon verdiente Niederlage. Im Endeffekt haben wir das Spiel aber selbst irgendwie verloren. In den ersten 15 Minuten hatten wir alles im Griff, ehe wir sechs Minuten lang einen Blackout hatten. Innerhalb dieser Zeit schoss Tegernheim drei Tore. Das hat uns irgendwie das Genick gebrochen. Wobei wir in der zweiten Halbzeit richtig gut im Spiel waren. Wenn wir die eine zwingende Chance, die knapp am Tor vorbei ging, zum 2:3 machen, wird es vielleicht nochmal eng. Der Sieg geht in Ordnung, die Höhe ist vollkommen unverdient. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Heute waren sehr gute Phasen drin, auf denen wir aufbauen müssen.“