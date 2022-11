Ramon Castellucci bekennt sich zu den Blauen Der Torhüter hat seinen Vertrag vorzeitig bei den Stuttgarter Kickers verlängert.

Am Samstagabend unterschrieb Keeper Ramon Castellucci nach der Partie gegen den FC Holzhausen vorzeitig seinen Vertrag bei den Stuttgarter Kickers und bekennt sich somit klar zu den Blauen. Der 25-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen von sich reden gemacht. Mit 627 Spielminuten ohne Gegentor ist er nun der Kickers-Torhüter, der am längsten ohne Gegentreffer bliebt. Für die Kickers-Fans ist er aber nicht nur das sichere Bollwerk im Tor, auch ist er schon lange mit den Blauen verbunden.

Bereits in jungen Jahren trug er das Trikot der Blauen, bevor er in die Jugend des 1. FC Nürnberg wechselte. Mit 20 kam er zurück in die Schwabenmetropole, zum VfB Stuttgart. Dort kam er mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auf einige Einsätze. Im Sommer 2018 vermeldeten dann die Stuttgarter Kickers, dass sie Castellucci verpflichten konnten. Nach 37 Spielen im Kickers-Tor blieb er in 19 Spielen ohne Gegentor und verließ nach einer Saison die Waldau in Richtung Saarbrücken.

„Das ist für mich wie eine Rückkehr in die Heimat“, waren dann im Sommer 2021 die Worte des Torhüters, als er erneut bei den Blauen einen Vertrag unterschrieb. Und nun sollte es aber auch für länger sein und bald erspielte er sich seinen festen Platz als Nummer eins im Tor.

„Mit Ramon haben wir einen Torhüter, der unserer Mannschaft von hinten raus Stabilität gibt und der sich großartig entwickelt hat. Dass er momentan unsere Nummer eins ist, hat er sich verdient erarbeitet und wir sehen auch perspektivisch in ihm eine Figur, die sehr wertvoll für die Mannschaft ist“, so Sportdirektor Marc Stein.

Auch Ramon Castellucci zeigte sich nach der Vertragsunterzeichnung sehr zufrieden: „Hier in Stuttgart ist meine Heimat. Bei den Stuttgarter Kickers fühle ich mich wohl und es ist mein Verein. Diese Saison haben wir bis jetzt gezeigt, welche Stärke wir haben und wohin die Reise gehen kann. Und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit dem Verein, den Fans und der Mannschaft diesen Weg gehen kann und deshalb ist die vorzeitige Vertragsverlängerung mein Bekenntnis zu den Blauen.“

