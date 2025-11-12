Rambroucher Reserven bestes Männerteam Luxemburgs?

Nach dem Pokalsieg in Echternach am Samstag ist die 2.Mannschaft der US Rambrouch rein statistisch betrachtet das z.Z. beste Männerteam Luxemburgs: man hat bis jetzt nämlich all seine Pflichtspiele gewonnen, deren acht in der Meisterschaft und zwei im Pokal. Das hat nicht einmal die noch verlustpunktfreie 1.Mannschaft der Union Remich-Bous – in der „Coupe de Luxembourg“ unterlag man F91 – (bei insgesamt 15 absolvierten offiziellen Partien) oder BGL-Ligue-Meister FC Differdingen 03 geschafft! Die Reserven aus Christnach haben zwar in der Meisterschaft ebenfalls noch kein Spiel verloren, schieden aber Anfang September aus der „Coupe des Seniors Réserves“ gegen Norden 02 aus.

Wer kann da mithalten? Eigentlich nur die Frauen von Bettemburg II, die bislang acht von acht Pflichtspielen für sich entscheiden konnten. Das Besondere an Rambrouchs Bilanz ist aber ihre Ligazugehörigkeit: man spielt in der untersten, der 4.Klasse der Herren-Reserven und damit quasi in der tiefst möglichen Liga im luxemburgischen Männerfußball! Und noch beeindruckender: der erste Sieg im Pokal gelang gegen das erstklassige Racing, der erwähnte Erfolg in Echternach gelang bei einem Gegner aus der 2.Klasse! Da passt es doch gut ins Bild, dass die 1.Mannschaft der US Rambrouch am Sonntag ihren ersten Saisonsieg holen konnte!