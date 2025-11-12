 2025-10-30T14:25:35.653Z

Rambroucher Reserven bestes Männerteam Luxemburgs?

Wettbewerb übergreifend haben die USR-Reserven alle Spiele gewonnen!

Nach dem Pokalsieg in Echternach am Samstag ist die 2.Mannschaft der US Rambrouch rein statistisch betrachtet das z.Z. beste Männerteam Luxemburgs: man hat bis jetzt nämlich all seine Pflichtspiele gewonnen, deren acht in der Meisterschaft und zwei im Pokal. Das hat nicht einmal die noch verlustpunktfreie 1.Mannschaft der Union Remich-Bous – in der „Coupe de Luxembourg“ unterlag man F91 – (bei insgesamt 15 absolvierten offiziellen Partien) oder BGL-Ligue-Meister FC Differdingen 03 geschafft! Die Reserven aus Christnach haben zwar in der Meisterschaft ebenfalls noch kein Spiel verloren, schieden aber Anfang September aus der „Coupe des Seniors Réserves“ gegen Norden 02 aus.

Wer kann da mithalten? Eigentlich nur die Frauen von Bettemburg II, die bislang acht von acht Pflichtspielen für sich entscheiden konnten. Das Besondere an Rambrouchs Bilanz ist aber ihre Ligazugehörigkeit: man spielt in der untersten, der 4.Klasse der Herren-Reserven und damit quasi in der tiefst möglichen Liga im luxemburgischen Männerfußball! Und noch beeindruckender: der erste Sieg im Pokal gelang gegen das erstklassige Racing, der erwähnte Erfolg in Echternach gelang bei einem Gegner aus der 2.Klasse! Da passt es doch gut ins Bild, dass die 1.Mannschaft der US Rambrouch am Sonntag ihren ersten Saisonsieg holen konnte!

Estebanez: „haben einen Trainer, der eine klare Spielidee hat“

Rambrouch-Stürmer Kevin Estebanez gegenüber FuPa: „Wir haben momentan eine sehr gute Saison, weil wir einen Trainer haben, der eine klare Spielidee hat und diese auch klar an die Spieler weitergibt. Außerdem haben wir zwei, drei erfahrene Spieler, die in der letzten Saison noch Stammspieler bei der 1.Mannschaft waren und sich entschieden haben, es etwas ruhiger angehen zu lassen und bei der 2. Mannschaft zu helfen, was ein großer Vorteil für unser Team ist. Natürlich sind wir im Angriff enorm effektiv und versuchen, unsere Chancen direkt zu nutzen. Der Verein ist eine Familie und es zählt viel, wenn Spieler füreinander laufen und kämpfen. Wir holen auch die richtigen Spieler aus der ersten Mannschaft dazu, wenn es möglich ist.“

Alle Ergebnisse der 2.Runde der Coupe des Seniors Réserves

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
6
n.E.
4
Abpfiff

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
1
4
Abpfiff

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
2
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
3
0
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
2
6
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
7
n.E.
9
Abpfiff

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
US Esch
US EschUS Esch
3
0
Abpfiff

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
7
1
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
3
1
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
9
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
1
4
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
4
n.E.
5
Abpfiff

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
2
6

Mo., 10.11.2025, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
1
4
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
4
n.E.
5
Abpfiff

