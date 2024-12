Ralf Dietrichs Rückkehr an die Erfolgsstätte

Wenn Ralf Dietrich mit seinem SSV Berghausen am kommenden Spieltag beim Gastauftritt in Reusrath an der Seitenlinie steht, dann ist das Aufeinandertreffen mit dem Sport-Club von Trainer Marco Schobhofen für den erfolgreichsten Übungsleiter in der Vereinsgeschichte der Germanen wohl nicht nur eine Begegnung mit der Vergangenheit, sondern irgendwie auch eine Art Nachhausekommen. Auf die Rückkehr am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Reusrath) freut Dietrich sich nach eigenem Bekunden sehr – seinen Spielern hat er aber einen klaren Auftrag mitgegeben.

Obwohl seine Elf als Aufsteiger insgesamt eine gute Figur abgibt, sie es Favoriten immer wieder schwer macht und am Sieg schnuppert, befindet sie sich in einer kleinen Krise: In den vergangenen sechs Spielen ergatterte der SSV beim furiosen 4:4 beim SV Solingen nur einen Zähler. „Wir hadern nicht mit unserer Leistung“, sagt Dietrich, „wir hadern mit unseren Ergebnissen.“

Reusrath auch außer Form

Die Gastgeber auf der anderen Seite befinden sich gerade ebenfalls auf Talfahrt: Dem 0:5 im Heimspiel gegen TuSpo Richrath folgte ein 0:5 beim MSV Düsseldorf. Die Stimmung war nach dem Auswärtsauftritt auf einem Tiefpunkt angelangt, gibt Schobhofen zu. Dabei zeigte Reusrath gar nicht derart schlechte Auftritte, wie es die beiden Spielausgänge vermuten ließen. „Wenn die Mannschaft einen Nackenschlag kriegt, gehen die Köpfe so ein bisschen runter, und die Gegenwehr ist nicht mehr“, beschreibt Schobhofen das Problem, dem die hohe Anzahl an Gegentoren zugrunde liegt. Diesen Missstand habe das Team in der kurzen Spielpause deutlich angesprochen und Gegenmaßnahmen ergriffen. Dass viele verletzte Spieler einen Anteil an den Misserfolgen haben, gehöre zur Wahrheit zwar auch dazu, solle aber keine Ausrede sein. Schobhofen wähnt seine Auswahl daher nun im Abstiegskampf.

Für beide Kontrahenten wäre ein Sieg am Sonntag also sehr wichtig. Und beide Kontrahenten rechnen sich aufgrund der jeweiligen Situationen freilich Punkte aus. Die Begleitumstände mit Dietrichs Rückkehr an die alte Wirkungsstätte spielen demnach keine Rolle. Auch Schobhofen bekräftigt das: „Ich persönlich hätte ihm ein anderes Ende in Reusrath gewünscht, es hat hier immerhin noch keiner geschafft, in die Landesliga aufzusteigen. Ich freue mich, dass ich ihn wiedersehe.“