Rainer und Roger: Zwei, die den TSV Hargesheim am Laufen halten Serie: Zwei engagierte Rentner prägen den TSV Hargesheim seit Jahrzehnten +++ Fußballschule und Dorftreffpunkt: Rainer Bauer und Roger Waldbillig stehen für das familiäre Miteinander beim TSV– als Platzwart, Grillmeister, Organisator und Kassierer.

Roger Waldbillig sagt: "Ich wohne seit 30 Jahren in Hargesheim und bin bereits vor meinem Engagement häufig am Vereinsgelände gewesen". Als seine Enkel vor rund 14 Jahren zum TSV kamen, habe er am Sportplatz die Grillhütte übernommen, die er bis heute betreibe. "Wir haben viele Jugendmannschaften, und bei jedem Spiel schmeiße ich den Grill an", sagt Waldbillig. Zunächst grille er freitags beim Training der F- und D-Jugend, dann aber auch für die Hargesheimer Bevölkerung, die aus dem Ort zum Sportplatz komme, um seine Frikadellen mit Zwiebeln zu kosten. "Samstags werden zwischen sechs und sieben Spiele ausgetragen – da fange ich morgens um 10 Uhr an und bleibe bis 19 Uhr auf dem Platz", erklärt er. Wie gut das Angebot ankomme, merke er nicht nur an den Rückmeldungen der Eltern, die ihn mit selbst gebackenem Kuchen und Pralinen überraschten, sondern auch an den Reaktionen der Gastmannschaften, die an ihren eigenen Spielstätten oft kein vergleichbares gastronomisches Angebot hätten.

Platzwart mit Herz – jeden Morgen im Einsatz

Neben der Verpflegung widme er sich seit seinem Ruhestand vor vier Jahren der Aufgabe des Platzwartes – auch an den Grilltagen. "Ich bin jeden Morgen oben am Sportplatz und schaue, ob die Anlage sauber ist und alles funktioniert", berichtet Waldbillig. Neben dem regelmäßigen Mähen fahre er den Kunstrasenplatz drei Mal pro Woche ab. Zu seinen Aufgaben sagt Waldbillig: "So wie es ist, bin ich sehr zufrieden, aber es gibt immer etwas zu tun. Was ich machen kann, wird gemacht". So nehme er sich unter anderem auch spontan anfallender Streicharbeiten an und habe während der Sommerpause nicht weniger zu tun – denn auch in dieser Zeit sei der Platz durchgehend für Trainingseinheiten belegt. Zur Zukunft seines Engagements sagt der Grillmeister: "In drei Jahren werde ich 70 Jahre alt. Dann denke ich vielleicht darüber nach, ein bisschen langsamer zu machen". Solange er gesund sei, wolle er sich jedoch weiterhin im Verein engagieren – vor allem zur Unterstützung der Jugend, ohne die der Verein überhaupt nicht existieren könne.

Fußballschule und Inklusion: Besondere Momente am Platz

Zu den Höhepunkten der Vereinsarbeit gehöre für ihn die jährlich in Hargesheim stattfindende 05er-Fußballschule, während der auch er ganztägig im Einsatz sei. Der Kontakt zu ehemaligen Mainzer Profispielern wie Christof Babatz oder Fabrizio Hayer, die im Rahmen des Mainz-05-Fußballcamps bereits die Jugend des TSV trainiert hätten, sei stets angenehm gewesen. Auch Waldbillig habe bereits an einem Fototermin in Mainz teilgenommen. "Wir haben in Hargesheim auch eine Mannschaft für Spieler mit Down-Syndrom, die einmal pro Woche trainiert. Das ist eine ganz tolle Gruppe", sagt Waldbillig. Er selbst sei jeden Donnerstag beim Training auf dem Sportplatz, um zuzuschauen, denn im gesamten Umkreis finde sich ein vergleichbares Projekt für Behindertenfußball nicht mehr. "Wir haben so tolle Kinder. Ihretwegen mache ich die Arbeit so gerne", sagt Waldbillig und fügt abschließend hinzu: "Wenn ich die F-Jugend und D-Jugend sehe, die kleinen Kinder, bei denen die Hosen länger sind als die Beinchen – wenn ich die strahlen sehe, dann ist für mich der Tag gerettet".