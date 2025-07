Für den SV Gonsenheim ist Bettina Stritter im Kontakt zu den Spielern und vom Schreibtisch aus eine tragende Säule. – Foto: kazy-stock.adobe/ B. Stritter

Bettina Stritter ist das herzliche Rückgrat des SV Gonsenheim Serie: Engagierte Ehrenamtlerin ist seit über 20 Jahren mit dem Verein verbunden +++ Als Organisatorin in vielfältiger Funktion hält sie den Verein zusammen +++ Die richtige Mischung für Stritter: Dem SVG gelingt ein familiäres Umfeld und sportlicher Erfolg

Gonsenheim. Wenn beim SV Gonsenheim von Engagement und Herzblut die Rede ist, werden viele sicher sofort an Bettina Stritter denken. Seit über zwei Jahrzehnten prägt sie den SVG durch ihre ehrenamtliche Arbeit – zunächst in der Jugend, später als etablierte Größe in der ersten Mannschaft. Was mit dem Fußballinteresse ihres Sohnes begann, entwickelte sich zu einer umfassenden Vereinslaufbahn mit vielfältigen Tätigkeiten. Vom Kuchenbacken für den Spieltag bis zur Vereinsadministration – Stritter ist beim SVG längst mehr als eine Betreuerin.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Langjährige Verbundenheit: Stritters Weg zum SV Gonsenheim

Zur Veranschaulichung von Bettina Stritters Beziehung zum SV Gonsenheim lohnt sich ein Blick auf ihre FuPa-Laufbahn. Diese beginnt zwar mit der Spielzeit 2015/16, ist damit jedoch deutlich vom eigentlichen Startpunkt ihres Engagements entfernt. "Seit der Saison 2015/16 bin ich Betreuerin der ersten Mannschaft. Im Verein selbst bin ich aber schon seit 2003 aktiv", erzählt Stritter. Damals habe ihr Sohn in der Gonsenheimer D-Jugend zu spielen begonnen. Während der Spiel- und Trainingsbesuche sei dann der Kontakt zum Trainer der Jugendmannschaft entstanden, der sie für die Funktion als Betreuerin gewinnen konnte. Auch nachdem ihr Sohn den Verein verlassen hatte, blieb Stritter dem Verein erhalten und betreute dort zunächst Mannschaften von der D-Jugend bis zur A-Jugend. An der Seite von Babak Keyhanfar, dem damaligen U19-Trainer des SVG und späteren Co-Trainer von Bo Svensson beim FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin, arbeitete Stritter jahrelang als Betreuerin. Organisation im Hintergrund

Wie Stritter berichtet, habe sich ihre Arbeit im Verein um das Jahr 2007 ausgeweitet, denn zusätzlich zur Funktion als Mannschaftsbetreuerin war sie nun unter anderem an der Seite von Vincenzo Carista in der Jugendleitung im Einsatz. Zu ihren aktuellen Aufgabenbereichen neben der Betreuung der ersten Mannschaft sagt Stritter: "Ich übernehme organisatorische Aufgaben für die Jugend, melde Spiele und Trainingszeiten an und kümmere mich zudem um das gesamte Passwesen sowie die Vereinsadministration." Schmunzelnd fügt sie an: "Im Grunde bin ich eine Art Mädchen für alles." Im Verein gebe es jedoch Koordinatoren, die ihr tatkräftig zur Seite stehen, wobei die Arbeit insgesamt von mehreren Schultern getragen werde und nicht nur auf ihr allein laste. Zwischen Schreibtisch und Spielfeld Trotz ihrer großen Erfahrung verkomme die Arbeit zu keiner Routine, denn gerade im Falle eines Trainerwechsels, müsse auch Stritter sich neu einstellen. "Dann setzt man sich zusammen und spricht miteinander – das ist kein Problem", sagt die Betreuerin. Eine Herausforderung sei es hingegen, wenn viele neue Spieler zum Verein kommen. Gerade in den ersten Wochen könne es selbst ihr, die das Passwesen betreut, passieren, dass ein Spieler mit dem falschen Namen angesprochen werde. Insbesondere die Monate Juni und Juli während der Sommerpause, in denen sich die meisten Wechsel anbahnen, seien für sie arbeitsintensiv. Dann müsse Stritter die Neuanträge und Abmeldungen bearbeiten. Auch wenn die Arbeit am Schreibtisch derzeit deutlich mehr Zeit in Anspruch nehme, gehöre es weiterhin zu ihren Aufgaben, bei Trainingseinheiten und Spielen der ersten Mannschaft vorbeizuschauen – auch um sich mit den Trainern auszutauschen. Sven Liebisch, Co-Trainer der ersten Mannschaft des SVG, sagt: "Bettina hat früher die Mannschaft meines Bruders betreut und ist mir bereits damals durch ihre freundliche und zuvorkommende Art aufgefallen." Wie keine andere im Verein spiegele sie Herzlichkeit und Leistungsbereitschaft wider, an der sich andere ein Vorbild nehmen sollten. "Es ist wirklich unglaublich, wie sie von der Kabinenbestückung bis zur Vereinsorganisation alles bewältigt und dabei immer ein riesiges Lächeln im Gesicht hat", sagt der Co-Trainer abschließend.

Bettina Stritter während der Behandlung eines Feldspielers im Verbandspokalfinale der A-Junioren 2014. – Foto: Mario Luge