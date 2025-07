Rätsel bei Viktoria – wie es weiter geht bei Himmelblau

Anfang Juni wird bekannt, dass gegen den Regionalliga-Absteiger FC Viktoria Berlin ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Schon seit Wochen kursieren Berichte über finanzielle Schwierigkeiten bei den Himmelblauen. In der Berliner Fußballszene mehren sich die Spekulationen, wie es in Lichterfelde sportlich und strukturell weitergehen soll. Nun äußert sich Pressesprecherin Neyla Chiha gegenüber FuPa Berlin – und bringt ein wenig Licht ins Dunkel

Viktoria Berlin in der Krise

– Wochenlang war es still rund um den FC Viktoria 1889 Berlin, zu still. Nach Abstieg, internen Turbulenzen, Zahlungsproblemen und einem eingeleiteten vorläufigem Insolvenzverfahren (FuPa Berlin berichtete) hatte der einstige Drittligist die Öffentlichkeit gemieden. Umso überraschender jetzt die Wende: Wie Viktoria am Freitag gegenüber FuPa Berlin bestätigte, wird die Spielbetriebs-GmbH in der kommenden Oberliga-Saison antreten – nicht der eingetragene Verein. Das bestätigte Pressesprecherin Neyla Chiha telefonisch und kündigte weitere Details für Montag an.