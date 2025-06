Viktoria Berlin: Vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet Nach Abstieg droht der Fußball GmbH ein Insolvenzverfahren

Nun soll geprüft werden, ob ein Insolvenzverfahren durchführbar ist, sprich ob das vorhandene Vermögen der Fußball GmbH die Kosten des Verfahrens decken kann. Dann erst wird über den eigentlichen Antrag zur Eröffnung eines regulären Insolvenzverfahrens entschieden. Schon 2019 wurde ein solches gegen Viktoria Berlin eröffnet, damals betraf es allerdings den e.V., woraufhin die heute aktive Fußball GmbH gegründet wurde.

Sportlich muss Viktoria Stand jetzt den Gang in die NOFV Oberliga antreten. Dort waren die Himmelblauen zuletzt 2013 aktiv, ehe sie in die Regionalliga Nordost aufstiegen. 2021 folgte das Highlight mit dem Drittliga-Aufstieg. Doch vom sportlichen Erfolg dürfte man sich in Lichterfelde nun vorerst verabschieden.