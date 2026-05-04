 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen!

von red · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volker Lemm

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Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 4
1. FC Düren
FC Hürth

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl