Radio Sunshie & das Spiel der Woche: Jetzt abstimmen! von Andreas Santner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Raspo Brand fordert den Tabellenführer FC Hürth heraus. – Foto: Elmar Cüpper

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl Wird geladen… Kohlscheider BC – Concordia Oidtweiler (Bezirksliga 4)

Der Kohlscheider BC geht als formstärkstes Team der Rückrunde in die Partie. Neun Punkte aus vier Spielen haben den Tabellenzweiten in eine gute Ausgangsposition gebracht. Mit Concordia Oidtweiler kommt jedoch eine Mannschaft, die in der Rückrunde bislang für torreiche Begegnungen sorgt – im Schnitt fallen in ihren Spielen 5,5 Treffer. Die Elf von Trainer Schalge wird versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieten.

Rasensport Brand – FC Hürth (Landesliga 2)

Das Hinspiel entschied der FC Hürth erst in der Nachspielzeit für sich. Im Rückspiel will der Tabellenführer möglichst früher für klare Verhältnisse sorgen. Die Mannschaft von Trainer Beck ist mit drei Siegen optimal in die Rückrunde gestartet und möchte gegen den Tabellenneunten den vierten Erfolg in Serie folgen lassen. Eintracht Verlautenheide – SV Breinig (Landesliga 2)

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt hat sich der SV Breinig mit zwei Siegen stabilisiert. Beim Auswärtsspiel in Verlautenheide soll diese Serie fortgesetzt werden, um den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Gastgeber belegen aktuell Rang vier und sind in der Rückrunde bislang ungeschlagen.