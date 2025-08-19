Quo vadis, FC Kosova? Wegweisende Partie in Dingolfing

Der FC Kosova durchlebt derzeit keine einfache Phase in der Landesliga Mitte. Aus den drei Spielen der zurückliegenden englischen Woche gab es keine Punkte. Als Konsequenz rutschten die Regensburger auf einen Relegationsplatz ab. Haderte man zuletzt mehrfach mit Entscheidungen des Schiedsrichters, kostete der Alikaj-Elf im Heimspiel gegen Bad Kötzting (1:3) eine schwache erste Halbzeit ein besseres Resultat. Nichtsdestotrotz ist man am Weinweg hoffnungsfroh gestimmt, dass es in den nächsten Wochen mit dem ein oder anderen (Urlaubs-)Rückkehrer bergauf geht. Und trotzdem: Um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, sind die Domstädter gut beraten, schnellstmöglich in die Spur zurückzukehren. Gelegenheit dazu bietet sich bereits am morgigen Mittwoch. Hier holt Kosova das Match vom 1. Spieltag beim ebenfalls mäßig gestarteten FC Dingolfing (2/0/4) nach. Anstoß im Isarwald-Stadion ist um 18.15 Uhr.

Morgen, 18:15 Uhr FC Dingolfing Dingolfing FC Kosova Regensburg FC Kosova 18:15 live PUSH



Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): „Unser Start war durchwachsen. Bis aufs Seebach-Spiel waren die Leistungen allerdings über weite Strecken in Ordnung. Wir könnten deshalb den ein oder anderen Zähler mehr haben, klar. Die Verletzungsmisere tut uns aber mehr weh als die Punkteausbeute. Deshalb sollte dem Verein und dem Umfeld bewusst sein, wie sich aktuell die Situation präsentiert. Wir tun gut daran, die Dinge realistisch einzuschätzen und nicht vom irgendetwas zu träumen. Primär geht es aktuell darum, ein gutes Punktepolster anzulegen. Der FC Kosova kann an einem guten Tag jeder Mannschaft der Liga Probleme bereiten. Aber unsere Zielsetzung ist klar: Trotz der schwierigen personellen Lage wollen wir einen Heimsieg einfahren.“



Personalien: Die Niederbayern werden von größeren Verletzungssorgen geplagt. Gegen Kosova Regensburg müssen neben den Offensivkräften Ben Kouame, Max Wilhelm, Marco Beck und Dominik Dedaj auch die Routiniers Andreas Eglseder und Florian Büchner sowie die Keeper Luca Müller und Luis Tournier ersetzt werden. Auf der Kippe steht der Einsatz des muskulär angeschlagenen Daniel Hofer. Indes wird der im Urlaub weilende Cheftrainer Thomas Seidl an der Seitenlinie von Co-Trainer Alexander Hofner vertreten.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das Spiel gegen den FC Dingolfing wird für uns ein wegweisendes sein. Wir sind gefordert zu punkten, denn der Abstand zum gesicherten Mittelfeld wird immer größer. Die Jungs haben gestern gut trainiert und sind bereit, morgen alles auf dem Platz zu geben.“



Personalien: Aus der zuletzt schmerzlich vermissten Offensivreihe steht zumindest Emir Terakaj wieder zur Verfügung, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Arthur Mendes Da Silva, Emirhan Ayri und Imran Krasniqi fehlen dagegen weiterhin. Albi Begaj muss aus privaten Gründen passen. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Neuzugang Tomas Zisopoulos. Ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zur Vorwoche unverändert.