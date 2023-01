Quitt Ankum peilt vordere Plätze an Unter dem neuen Trainer Holger Karp geht es mit den Ankumern in der Bezirksliga aufwärts.

"Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft unter Holger absolut zufrieden", Fabian Wellmann als Teammanager von Quitt Ankum sieht die Mannschaft nach durchwachsenem Start in die Saison auf einem guten Weg. Karp habe es geschafft, eine gute Mischung von jungen und älteren Spielern hinzubekommen, die sich auch außerhalb des Platzes sehr gut verstehe. Vor allem die Defensive, in der letzten Spielzeit mit 68 Gegentoren das Sorgenkind der Ankumer, hat sich unter der Führung von Karp stark verbessert, bisher hat das Team erst 17 Gegentore in den 16 absolvierten Saisonspielen kassiert.

In der Vorbereitung, die am 20.1.2023 startet, und in der Testspiele gegen Merzen, Holdorf, Handorf-Langenberg, Mühlen II und Voxtrup vorgesehen sind, wollen die Ankumer auf das erste Punktspiel gegen den SSC Dodesheide, derzeit punktgleich mit 31 Punkten aber einem Spiel mehr, hinarbeiten.