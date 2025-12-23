Quartett verlässt Concordia Wiemelhausen – 13 Spieler verlängern

Bevor er am 1. Januar 2026 offiziell von Hakan Yalcinkaya als Sportlicher Leiter abgelöst wird, hat Jürgen Heipertz, der von dort an bis Saisonende nur noch als Trainer fungieren wird, in dieser Funktion seine letzten Personalentscheidungen mitabgesegnet. Mit Nicolas Hoffmann, Luca Jeworrek, Hamdi Kaya und Daniel Boakye Ansah werden vier Spieler die Bochumer verlassen.

Während es Hoffmann, der 2022 von der DJK Wattenscheid nach Wiemelhausen kam, beruflich nach Köln verschlagen hat und seit Oktober ohnehin nur sporadisch zur Verfügung stand haben Jeworrek, Kaya, und Boakye Ansah keine sportliche Zukunft an der Glücksburger Straße. Alle drei kamen erst in diesem Sommer zur Concordia, konnten sich aber nicht durchsetzen und wurden vermehrt für die A-Liga-Reserve eingesetzt. Die Verträge wurden "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst, so Heipertz in der "WAZ". Die dadurch frei gewordenen Kaderstellen sollen mit "zwei bis drei" Wintertransfers kompensiert werden, heißt es in dem Bericht. "Wir stehen in Gesprächen mit dem ein oder anderen Offensivspieler", sagt Jürgen Heipertz, der ebenso mehrere Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach vermelden konnte.

So werden Kapitän Christopher Schmidt, sein Bruder Thorben Schmidt, Luca Wiecek, Yannik Kellner, Ben Brekau, Collin Weihmann, Felix Eickholt, Yannick Severloh, Karam Kaso, Dennis Gumpert, Caleb Danso, Johannes Stang und Michel Post auch in der kommenden Saison für Concordia Wiemelhausen auflaufen. Darüber hinaus soll auch Burak Yerli vor einer Verlängerung stehen und wäre damit der 14. Spieler der beim Tabellen-13. der Westfalenliga Staffel 2 bleibt. Tatsächlich hat Heipertz sein Amt als Sportlicher Leiter bereits am Anfang des Monats "inoffziell" übergeben. Er erklärt: "Für mich war es wichtig, dass Hakan Yalcinkaya Anfang des Jahres nicht bei Null anfangen muss, sondern ein breites Spielergerüst für die kommende Saison nach Absprache mit dem dann alleinigen Cheftrainer Marvin Rehder bereits feststeht."