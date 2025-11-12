– Foto: Concordia Wiemelhausen

Concordia Wiemelhausen stellt neuen Sportlichen Leiter vor Zum 1. Januar 2026 wird beim Bochumer Westfalenligisten Hakan Yalcinkaya das Amt des Sportlichen Leiters übernehmen.

Schon im Sommer wurde angekündigt, dass Jürgen Heipertz, der derzeit in Personalunion sowohl als Trainer als auch als Sportlicher Leiter die sportlichen Geschicke leitet, eines seiner zwei Ämter zum Jahreswechsel niederlegt. Nun steht fest, dass ihn der 39-jährige Hakan Yalcinkaya als Sportlicher Leiter beerben wird. Als Trainer wird Heipertz gemeinsam mit Marvin Rehder und dem Co-Trainer Nico Martinez bis zum Saisonende weiterarbeiten. Anschließend wird das Duo Rehder/Martinez alleine für die Mannschaft verantwortlich sein. Zur Personalie Yalcinkaya erklärt der Verein auf seiner Homepage:

"Hakan Yalcinkaya wurde im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum als Fußballer ausgebildet. Zu dieser Zeit war unser derzeitiger Trainer Jürgen Heipertz dort Leiter. Weitere Spielerstationen: Oberliga Niederrhein Ratingen 04/19, Niederrheinliga FC Wülfrath, Oberliga Niederrhein SV Uedesheim, Bezirksliga Spv. Heiligenhaus, Landesliga Spv. Heiligenhaus, Landesliga ASV Mettmann, Bezirksliga SV Velbert, Landesliga Niederrhein BW Mintard, Bezirksliga RW Wülfrath und Oberliga Niederrhein TVD Velbert. Im Seniorenbereich spielte Hakan auch schon für die DJK TuS Hordel. Als Trainer arbeitete Hakan unter anderem zwei Jahre bei der Spv. Heiligenhaus in der Landesliga Niederrhein. Im Anschluss ging es für ihn weiter im Jugendbereich des ETB SW Essen, dort trainierte er drei Jahre lang die U 19 in der Niederrheinliga. Nach seiner Zeit beim ETB – dort lernte er übrigens auch unseren ehemaligen Spieler Sebastian Michalski kennen – setzte er seine Trainertätigkeit im Seniorenbereich des Landesligisten BW Mintard fort.

Letzte Station seiner Trainerlaufbahn war beim Oberligisten TVD Velbert. Zusammen mit Dimitrios Pappas beerbte er unseren ehemaligen Trainer Jens Grembowietz, der kurz vor Rückrundenende als Übungsleiter freigestellt wurde. Nach dem Klassenerhalt stand er vor der großen Herausforderung – nach Rücktritt des Hauptsponsors – in kurzer Zeit einen komplett neuen Kader mit geringem Budget zusammenzustellen. Trotz aller Bemühungen, reichte es jedoch nicht, die Spielklasse Oberliga zu halten. Schon frühzeitig informierte Hakan die Vereinsverantwortlichen, dass er für die Landesliga nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir sind nach einer ersten Kontaktaufnahme und intensiven Gesprächen mit Hakan übereingekommen, dass er für die Funktion des Sportlichen Leiters in unserem Verein sehr gut geeignet ist, denn Hakan verfügt über ein großes Netzwerk und wir versprechen uns von ihm, dass er unsere Erwartungen als Richtliniengeber, Koordinator und zentrales Bindeglied im sportlichen Bereich erfüllen kann. Er arbeitet schon jetzt vertrauensvoll mit den Trainern des Seniorenbereichs zusammen und wird zukünftig sein besonderes Augenmerk auf die erste Mannschaft richten.