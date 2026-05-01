"Pure Werbung für die Liga": Merlin Schlosser im Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Ausgebildet unter anderem bei den Fohlen von Borussia Mönchengladbach, führte der Weg von Merlin Schlosser über die Regionalliga (1. FC Kaan-Marienborn und KSV Hessen Kassel) 2024 zum FC Wegberg-Beeck. Der 24-jährige Defensivspieler absolvierte bisher 52 Spiele für Beeck und wird auch in der kommenden Saison im Waldstadion auflaufen.

SV Bergisch Gladbach 09 - FC Hennef 05 Bergisch Gladbach zeigt eine Reaktion auf die Niederlage gegen Vichttal und setzt ein Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg. Hennef macht es Zwischenzeitlich spannend, kann über 90 Minuten jedoch nicht mithalten. ⚽ mein Tipp: 4:1

Sportfreunde Düren - TuS Blau-Weiß Königsdorf Nach dem Klassenerhalt spielt Königsdorf befreit auf und tut sich trotzdem schwer. Dank taktischer Finesse von Takahito Ohno gewinnt Königsdorf ein zerfahrenes Spiel. ⚽ mein Tipp: 1:2

FC Wegberg-Beeck - VfL Vichttal

Beide Mannschaften sorgen dafür, dass es im Waldstadion erneut hitzig zur Sache geht. Eine 5. Gelbe Karte ist am Sonntag fällig.

⚽ mein Tipp: kein Tipp

SpVg Porz - FC Pesch

In der Hoffnung, dass die zweite Mannschaft des FC Pesch genug Spieler für ihr eigenes Spiel hat, findet das Spiel statt.

⚽ mein Tipp: 3:0

Siegburger SV 04 - SC Fortuna Köln II

In einem Spiel mit viel Qualität auf den Außenbahnen bringt sich Siegburg vor der Halbzeit auf die Erfolgsspur. Die zweite Halbzeit wird pure Werbung für die Liga.

⚽ mein Tipp: 3:2

SSV Bornheim - SV Eintracht Hohkeppel

Bornheim macht es Hohkeppel, die enorm unter Zugzwang stehen, sehr schwer. Kurz vor Schluss schießt die Eintracht das entscheidende zweite Tor.

⚽ mein Tipp: 1:2

SpVg Frechen 20 - SSV Merten

Totales Überraschungsei, geprägt von vielen Ausfällen auf beiden Seiten. Merten kann die Personallage besser kompensieren. Viel Erfolg an Mertens Kleinfeld-Kicker.

⚽ mein Tipp: 1:3

FC Teutonia Weiden - 1. FC Düren

Im Duell der beiden Ex-Beecker Barata und Zingel landet Weiden einen Überraschungserfolg. Am Ende fragen sich alle Beteiligten wie das passieren konnte.

⚽ mein Tipp: 2:1