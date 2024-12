Punktlos im Nebel

Bahlingen bejubelt seinen Heimsieg gegen den FC-Astoria Walldorf. – Foto: Claus G. Stoll

Der FC-Astoria Walldorf hat das Auswärtsspiel beim Bahlinger SC im Kaiserstuhlstadion mit 1:2 verloren. Kapitän Roman Hauk markierte zwar die zwischenzeitliche Führung, zu einem Walldorfer Punktgewinn sollte das Tor jedoch nicht reichen.

Cheftrainer Matthias Born hatte ein paar kurzfristige Ausfälle zu verkraften, Bekem Bicki und Jonas Arcalean fielen krank aus, Max Müller fehlte angeschlagen (Schlag auf den Fuß). Im Nebel von Bahlingen und auf sehr schmierigem Geläuf bemühten sich beide Mannschaften um offensiven Fußball. Die Gastgeber erspielten sich zunächst ein Chancenplus, ein Schuss von Kolja Herrmann klärte Jerik von der Felsen zur Ecke (15.). In der 19. Minute war von der Felsen bei einem Kopfball von Holger Bux zur Stelle (19.). Wenig später faustete der Walldorfer Schlussmann einen strammen Flatterball von Hasan Pepic zur Seite (24.), in der 33. Minute bugsierte Rico Wehrle eine scharfe Hereingabe per Direktabnahme neben den kurzen Pfosten. Walldorf hingegen hatte eine gute Torgelegenheit in der 37. Minute, nach einem schönen Diagonalpass von Geburtstagskind Emilian Lässig schoss Andre Redekop aus halblinker Position ans Außennetz.

Nach der Pause ging Walldorf mit ihrer ersten Ecke des Spiels in Führung, aus dem Getümmel heraus markierte Kapitän Roman Hauk auf Zuspiel von IV-Kollege Dennis Egel die 1:0-Führung (53.), für den Innenverteidiger bereits sein fünfter Saisontreffer. Im direkten Anschluss verpasste Redekop auf Zuspiel von Maximilian Waack den vermeintlichen Doppelschlag (54.). Dieser Doppelpack sollte sich im weiteren Verlauf der Partie auf der anderen Seite des Spielfelds ereignen, Bux unter die Latte und Wehrle per Kopf drehten binnen drei Minuten das Resultat zugunsten der Bahlinger (63./66.). Das Spiel war gedreht und Walldorf rannte in der Schlussphase an, um mindestens einen Punkt aus Bahlingen mitzunehmen. In der 75. Minute hatte Marco Rienhardt die letzte Torgelegenheit mit einem Drehschuss, scheiterte jedoch mit seinem Versuch an BSC-Keeper Benedikt Grawe.