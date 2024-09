Punkteteilung Nummer 5 für den VfR

VfR Hausen - Freiburger FC 0:0

Torlos endete das Derby in der Möhlinarena, somit teilte der VfR erneut die Punkte mit dem Gegner. Es passte alles am Freitagabend, bestes Fußballwetter, ein gutes Spielgeläuf, eine gute Zuschauerkulisse und ein prima Schiedsrichtergespann unter Spielleiter Niklas Zygan. Leider hielt die Begegnung nicht ganz, was man beidseitig erwartete und erhoffte. Der FFC musste schon früh verletzungsbedingt wechseln. In der 17. Minute kam Julde Riggenmann für Mert Tasim. Die erste Torannäherung der Gastgeber (22.), als Muhammed Aslan aus 20 Metern abzog, aber FFC-Keeper Ramon Franz packte sicher zu. Nur eine Zeigerumdrehung danach (23.) die Großchance für die "Rotjacken", Kapitän Neven Ivancic alleine vor VfR-Torhüter Hannes Ablaß. Der wollte rechts vorbeidribbeln, aber Hannes Ablaß wehrte stark ab, verhinderte das 0:1. Minute 34 - der Gästeakteur Florian Agbodenou jagte den Ball, aus gut 30 Metern knapp links vorbei. Die Gäste in dieser Phase besser, kamen immer wieder über rechts mit Neven Ivancic. In der Nachspielzeit hatte der Hausener Joel Thoma, halbrechts im Strafraum eine Möglichkeit, brachte aber nur ein Schüßchen zustande. Pausenstand 0:0, mit Vorteilen für den FFC. Nach dem Wechsel musste Hannes Ablaß gleich wieder ran (47.), er rettete gegen Nico Woll. Zweimal (53./56.) prüfte Neven Ivancic dann Hannes Ablaß, der jeweils Sieger blieb. Eine FFC-Führung wäre zu dieser Zeit verdient gewesen. In der 57. Spielminute dann ein Dreifach-Wechsel bei den Möhlinkickern. Frischer Wind für das Heimteam und ein FFC der nach einer Stunde etwas nachließ, ebnete das Spielverhältnis ein. Bis zur 80. Minute blieb die Partie sehr chancenarm. Doch dann lag das wohl entscheidende "Tor des Tages" in der Luft. Ahmet Eren Tekbas mit einem Klasseschuß (80.), aber Gästegoalie Ramon Franz lenkte die Kugel stark über die Querlatte. 60 Sekunden danach, setzte Florian Haselbacher aus 10 Metern den Ball über die Torlatte. In der 82. Minute ließ die Truppe, von Jan Ernst die Riesenmöglichkeit ungenutzt. Neven Ivancic zentral 8 Meter vor dem VfR -Gehäuse frei vor Hannes Ablaß. Er legte nach links quer auf Julde Riggenmann, der ebenso völlig freistehend nur noch einschieben musste, aber ausrutschte. Somit trennen sich der VfR Hausen und das jüngste Team der Verbandsliga der Freiburger FC, mit einem für beide Teams unbefriedigenden 0:0.