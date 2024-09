Punkteteilung in Bad Schwalbach

Die favorisierten Orlener zeigten, warum Sie einen so guten Saisonstart hingelegt haben. Sehr spielstark verlangten die Gäste der Heimelf alles ab. Gerade in der ersten Hälfte war Orlen viel besser strukturiert und zeigten sich spielstark. Allerdings schaffte es die Heim-Abwehr immer wieder, die Angriffe zu behindern und wirkliche Chancen zu verhindern. Selbst taten sich die Gastgeber schwer und schafften es nicht, eigene Offensivaktionen in Zählbares umzusetzen. Der Führungstreffer der Gäste fiel dann auch tatsächlich erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einem Ballgewinn kurz vor dem Strafraum zog Ott ab und traf sehenswert zur 1:0 Führung für Orlen.