Punkte in Oldenburg festgefroren

Am heutigen letzten Spiel des Jahres verlieren die Damen erneut in der Deutlichkeit des Spielstandes zu hoch.

In der ersten Halbzeit gehörten die ersten 20 Minuten den Twisterinnen. Sie drängten den Gegner zu Fehlpässen, machten die Räume eng und kamen dreimal gefährlich vor das gegnerische Tor. Wolters konnte mit Ball nach gutem Zuspiel von S. Burchert die Abwehrkette der Gegner passieren, stand alleine vor der gegnerischen Torfrau bis der Pfiff kam - Abseits. Hillebrand konnte sich auf ähnliche Weise durchsetzen und verfehlte das Tor nur knapp. Hindriks konnte sich im Mittelfeld durchsetzen und zog kurz vor dem 16er ab - gefährlicher Schuss, der das Tor leider oberhalb der Latte passierte.

Dann kamen die Gegnerinnen ins Spiel und konnten über schnelle Pässe in unsere Hälfte eindringen und schossen schließlich zwei Tore (25‘ & 33‘).

Mit dem 2:0 ging es in die Kabinen.

Zurück auf dem eingefrorenen Kunstrasenfeld, welches einer Betondecke ähnelte, konnte das Spiel anfangs wieder kontrolliert werden. Es wurde weiter Druck gemacht. Doch zu nennenswerten Torchancen kam es leider nicht. In den letzten Minuten wurde nochmal alles nach vorne geworfen, was in der eigenen Abwehr zu Lücken führte, sodass die Damen aus Büppel auf 4:0 erhöhen konnten (76‘ & 83‘).

Nun heißt es erstmal abschalten, den Fokus wieder finden, die Weihnachtszeit genießen und dann am 09.01. motiviert in die Wintervorbereitung starten.