Punkte im Visier

Bislang verlief die englische Woche äußerst unglücklich für den FC Zuzenhausen. Gegen die zwei etablierten Oberligisten SSV Reutlingen und FC Nöttingen kassierten sie jeweils eine 2:3-Niederlage. Deshalb sollen am Sonntag unbedingt Punkte her, um zumindest mit einem Erfolgserlebnis aus dieser intensiven Woche zu gehen.

Gelingen soll dies gegen den 1.FC Normannia Gmünd, der am Sonntag im Häuselgrundweg aufschlägt (Anpfiff, 15 Uhr). Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Kontrahenten sind die Gmünder eine Mannschaft, die immer mal wieder zwischen Ober- und Verbandsliga hin und her tingelt. Erst im Sommer 2023 sind sie in die fünfthöchste Klasse zurückgekehrt, nachdem sie vier Jahre lang in der württembergischen Verbandsliga gekickt haben. Heuer könnten sie eines jener Teams sein, die der FC nach 34 Spieltagen hinter sich lassen muss, um die Liga zu halten.

Bevor Niklas Kissel auf Gmünd vorausblickt, macht er hinter das Nöttingen-Spiel vom Mittwoch einen Haken. "Am Anfang haben wir den Plan richtig gut umgesetzt und hätten zur Halbzeit eigentlich höher als 1:0 führen müssen", sagt der Co-Trainer. Die Führung besorgte Felix Binder (23. Spielminute). Nach Wiederbeginn waren die Grün-Weißen gedanklich nicht ganz auf der Höhe und kassierten drei Tore zum zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand (51./62./81.). Das 2:3 durch den eingewechselten Jacques Zimmermann war lediglich Ergebniskosmetik.