Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren?

Auch das Spiel beim FV Sontheim begann für unsere Mannschaft sehr vielversprechend. Nach Foul an Severin Blank zirkelte Mike Viehöfer den Freistoß aus rund 25 Metern herrlich über die Mauer ins Torwarteck. In der Folge hatte unsere Mannschaft das Spiel gut im Griff. Die Heimelf kam zwar durch Yoldas zu einem Treffer an den Außenpfosten und durch Gentners Freistoß an die Oberkante der Latte ebenfalls zu einer Chance, doch ansonsten konnte man den FV weitgehend vom Tor fernhalten. Selbst hatte man nach einem Konter durch Tim Eckstein die große Chance zum Ausbau der Führung, doch der Ball flog knapp über das Tor. Mit einer durchaus verdienten Führung ging es dann in die Halbzeit, aus der man erneut sehr konzentriert herauskam. Nach einem langen Ball von Viehöfer war Löffelad alleine durch, legte sich den Ball aber kurz vor dem Torabschluss etwas zu weit vor. Hinten stand man einigermaßen sicher, allerdings wurde es bei Standardsituationen immer wieder gefährlich. Einige Male stand Torhüter Kevin Bauder hierbei im Mittelpunkt und hielt die null weiterhin fest. In der 73.Minute gab es dann erneut durch Eckstein die Chance zur Vorentscheidung, doch diesmal hielt Reinelt im Sontheimer Tor seiner Mannschaft noch alles offen. Leider geriet man in der 79.Minute in einen Konter, konnte den Ball im Strafraum zunächst klären, doch der Nachschuss aus rund 20 Metern von Ertle flog durch alle Mann hindurch unhaltbar für Bauder zum 1:1-Ausgleich. In der letzten Viertelstunde gab es dann einen Schlagabtausch beider Mannschaften, der am Ende aber mit einem gerechten Remis endete.