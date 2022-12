Pundt folgt auf Tews EIntracht Neuenkirchen hat Maik Pundt als Nachfolger von Viktor Tews als Trainer für die nächste Saison verpflichtet.

Nach seinem Ausstieg in Bad Badbergen vor fast sechs Jahren war es ruhig um Maik Pundt geworden, nun haben ihn die Neuenkirchener als Nachfolger von Viktor Tews ab der kommenden Saison verpflichtet. Der Kontakt kam über ein Telefonat von Pundt mit Viktor Tews zustande, der Pundt schon länger kennt, als der neue Coach sich nach den Gründen für den Rückzug von Tews erkundigte. Tews wiederum brachte Maik Pundt dann bei Fussballobmann Nico Wohlgemuth ins Gespräch, beide kannten sich schon aus der Vergangenheit als sie Trainer im Jugendbereich in Badbergen und Neuenkirchen waren. So ergab sich dann ein erstes Gespräch, an dem auch der 1. Vorsitzende Carsten Düweling teilnahm. Hier stellte man schon fest, dass es viele Übereinstimmungen im Hinblick auf die fussballerische Entwicklung in Neuenkirchen gab. Es gab wohl noch seitens der Vereinsführung Kontakte zu anderen Trainern, letztendlich aber fiel die Entscheidung für Pundt. „Der Unterbau in Neuenkirchen im Jugendbereich und auch in der 2. Herren ist gegeben, die Trainingsbeteilung bei der 1. Herren sehr gut und die Mannschaft hat Potential“, für Pundt wichtige Kriterien seine Zusage für den Kreisligisten zu geben. In den nächsten Wochen will er sich intensiv mit der Kreisliga und der Vorbereitung auf die neue Saison beschäftigen ohne die Arbeit von Viktor Tews zu stören. Die ersten Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Kader nach Bekanntwerden seiner Verpflichtung seien sehr positiv gewesen. „Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe und freue mich riesig über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird.“