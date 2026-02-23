PSV Neumünster: Zwischen starkem Start und bitterer Talfahrt von Olaf Wegerich · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

Mannschaft des PSV Neumünster Saison 2025/2026. – Foto: Olaf Wegerich

Für den Vorjahresdritten PSV Neumünster verliefen die bisherigen 16 Saisonspiele in der Flens-Oberliga insgesamt eher enttäuschend. Nach einem gelungenen Start in die Spielzeit stand die Mannschaft des Trainerteams Nils Voss und Dennis Buthmann nach dem 9. Spieltag mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer SV Todesfelde sowie den SV Eichede auf einem starken dritten Platz.

Der große personelle Umbruch schien zunächst nahezu problemlos kompensiert worden zu sein. Doch mit der 0:1-Heimniederlage gegen den Heider SV setzte eine kaum für möglich gehaltene Abwärtsspirale ein. Sechs der letzten sieben Spiele gingen verloren. Auch der verdiente 2:0-Erfolg gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II – wohl die beste Saisonleistung – konnte nur bedingt trösten. Bereits eine Woche später verabschiedete sich der PSV mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause: Beim Kellerkind Inter Türkspor Kiel lag man nach einer schwachen ersten Hälfte und einem Vier-Tore-Rückstand Mitte der zweiten Halbzeit klar zurück. Zwar gelang beinahe noch die Aufholjagd, am Ende stand jedoch die nächste Niederlage.

Viele individuelle Fehler und mangelnde Konstanz sind die Hauptgründe dafür, dass der PSV derzeit nur Rang neun belegt und somit im Tabellenmittelfeld angekommen ist. Mit der Rückkehr von Nils Drauschke – der im Sommer zum Lokalrivalen VfR wechseln wird – ist dem PSV dennoch zuzutrauen, in der Rückrunde einige Plätze gutzumachen.

Kurz vor dem Rückrundenstart beantwortete Dennis Buthmann einige Fragen zum bisherigen Saisonverlauf. Interview mit Dennis Buthmann Wie zufrieden bist du mit dem sportlichen Abschneiden und der bisherigen Punkteausbeute

„Man muss die Hinrunde sicherlich zweigeteilt betrachten. Die erste Hälfte war sehr ordentlich, wir lagen voll im Soll. Die zweite Hälfte war aus vielen Gründen katastrophal, sodass wir insgesamt mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein können.“

PSV-Coach Dennis Buthmann (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich